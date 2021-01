DigiTimes confirme le nouvel iPad Pro 2021 12,9 pouces dans quelques semaines

On aurait également le droit à une version plus petite de 11 pouces, qui aurait les mêmes caractéristiques que son ainé. Il se dit qu'Apple organiserait un événement le 16 mars, pour présenter les nouveaux appareils.

Certains observateurs du marché ont souligné qu'Apple devrait dévoiler un mini iPad Pro 12,9 pouces rétroéclairé par LED au premier trimestre de 2021. De nombreux autres fournisseurs lanceront également des mini appareils rétroéclairés par LED en 2021 : Macroblock, en coopération avec leurs propres fournisseurs, commenceront les livraisons de petits volumes de circuits intégrés mini LED au premier semestre 2021 et les expéditions devraient augmenter considérablement au second semestre.

Les rumeurs vont bon train autour de l'arrivée d'un nouvel iPad Pro de 12,9 pouces dans les prochaines semaines, et alors qu'ils affirmaient déjà la nouvelle quelques jours auparavant, nos confrères de Digitimes renouvellent leurs dires. Selon eux, on devrait donc assister à la commercialisation prochaine, voire imminente, de la célèbre tablette tactile d'Apple. Au passage, il se souffle également qu'une version 11 pouces pourrait également être de la partie...

