Soldes d'hiver 2021 : les promos Apple et geek (Sony, Bose, ...) màjx4

Il y a 4 heures (Màj il y a 31 min)

Medhi Naitmazi

4

Les soldes d'hiver 2021 sont désormais lancées en France, après un décalage du à l'innommable virus. Encore une fois, la high-tech l'une des catégories les plus prisées, Apple en tête. On retrouve donc des promotions très intéressantes sur les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, es montres, les enceintes et casques et plus encore.



Evidemment, l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch, les Mac et autres produits de l'univers Apple sont très demandés, à commencer par les derniers Mac M1 ou les iPhone 12. Mais il y a aussi de bonnes affaires sur des PC de gamers, des TV, des casques, des accessoires, des livres, des jeux vidéos, des drones, des enceintes, etc.



Comme chaque année, nous avons fait le tour du net pour dénicher les plus belles promotions chez la Fnac, Amazon, Boulanger, GrosBill, Darty ou encore RueDuCommerce.



L'article sera mis à jour sur toute la période : màj x4.

Les forfaits 4G

Les apps

Les Promos Apple

Les promos consoles et jeux

Audio et Son

Les écouteurs Powerbeats Pro 2020 à 199€ au lieu de 249€

au lieu de 249€ Le casque Beats EP filaire à 59€ au lieu de 99€

au lieu de 99€ Le casque Bose Headphone 700 à 265€ au lieu de 399€





au lieu de 399€ Le casque Bose QC 35 II à 249€ au lieu de 379€

au lieu de 379€ Le casque Sony XM3 à 269€ au lieu de 349€

au lieu de 349€ Les écouteurs Sony WF-XB700 à 99€ au lieu de 159€





au lieu de 159€ Les écouteurs Sony True Wireless à 199,99€ au lieu de 229€

au lieu de 229€ La barre de son Sonos Playbase à 599€ au lieu de 799€

au lieu de 799€ L'enceinte intelligente Google Nest Audio Charbon à 69€ au lieu de 89€

au lieu de 89€ Le casque Casque Marshall Major III Bluetooth Noir à 99€ au lieu de 149€

Android

Le smartphone Samsung Galaxy S20 à 690€ au lieu de 859€

au lieu de 859€ Le smartphone OnePlus 8 Pro à 672€ au lieu de 729€

Le smartphone HUAWEI P40 Lite 64 Go à 169€ au lieu de 249€

au lieu de 249€ Le smartphone Xiaomi Mi 10 Lite 5G à 269€ au lieu de 399€ chez SFR (sans forfait)





Domotique, PC et drone

Le drone DJI Mavic Mini à 349€ au lieu de 399€

au lieu de 399€ Le dongle HDRMI Fire TV Stick à 24,99€ au lieu de 29,99€

au lieu de 29,99€ Aspirateur Dyson V7 à 229€ au lieu de 412€

au lieu de 412€ SSD 1 To Sabrent PICe 4.0 à 169€ au lieu de 249€

au lieu de 249€ SSD 1 To Samsung T7 USB 3.2 à 169€ au lieu de 239€





au lieu de 239€ Microsoft Surface Pro 7 i3 128 Go à 735€ au lieu de 919€

au lieu de 919€ Pack Philips Pack Hue Ampoule + Interrupteur à 27€

Amazon Smart Plug (prise connectée) à 9,99€ au lieu de 24,99€ (code promo SMART10)

au lieu de 24,99€ (code promo SMART10) Belkin Hub Multimédia USB-C pour MAC / PC à 63€ au lieu de 99€



au lieu de 99€ Xiaomi Mi Scooter électrique Lite à 269€ au lieu de 349€

Télévisions

TV OLED PHILIPS 55OLED855 à 1399€ au lieu de 1699€

au lieu de 1699€ TV LED PHILIPS THE ONE 65PUS8545 à 799€ au lieu de 999€

au lieu de 999€ TV QLED SAMSUNG à -33% chez Boulanger