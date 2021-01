Apple publie iOS 14.4 RC aux développeurs + watchOS 7.7

La version Release Candidate d'iOS 14.4 est désormais disponible pour les développeurs. Oui, on évite de parler de "Golden Master" pour ne choquer personne.



Apple a également publié les notes de version complètes de la mise à jour, comprenant de nouveaux détails sur les améliorations apportées à l'application Appareil photo, les corrections de bogues et bien plus encore.

iOS 14.4 : la dernière version avant la finale

Pour rappel, Apple s'est éloigné de la dénomination Golden Master précédemment utilisée pour les versions précédant les versions grand public. À la place, la société utilisera le terme «Release Candidate» ou RC pour faire référence à une version quasiment définitive.



Voici les notes de version pour iOS 14.4 et iPadOS 14.4 :

Les codes QR plus petits peuvent être reconnus par l'appareil photo

Option pour classer le type d'appareil Bluetooth dans les paramètres pour une identification correcte des écouteurs pour les notifications audio

Notifications lorsque la caméra de votre iPhone ne peut pas être vérifiée en tant que nouvel appareil photo Apple authentique sur iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max

Cette version corrige également les problèmes suivants :

Des artefacts d'image peuvent apparaître sur les photos HDR prises avec l'iPhone 12 Pro

Le widget Fitness peut ne pas afficher les données d'activité mises à jour

La saisie peut être retardée et les suggestions de mots peuvent ne pas apparaître sur le clavier

Le clavier peut ne pas apparaître dans la langue correcte dans Messages

Les histoires audio de l'application Actualités dans CarPlay peuvent ne pas reprendre après avoir été mises en pause pour les instructions vocales ou Siri

L'activation du contrôle de commutation dans l'accessibilité peut empêcher la réponse aux appels téléphoniques à partir de l'écran de verrouillage

Installer iOS 14.4 RC

iOS 14.4 RC est disponible pour les développeurs et les utilisateurs de la version bêta publique via une mise à jour en direct dans l'application Réglages. Comme d'habitude, si la mise à jour n'apparaît pas immédiatement pour le téléchargement, réessayez en prenant soin d'avoir au moins 50% de batterie (ou l'appareil en charge) et un réseau Wifi. Sinon, il faudra installer le profil bêta iOS 14 pour avoir la mise à jour destinée aux développeurs.



A noter que TvOS 14.4 est aussi disponible tout comme watchOS 7.3.

Les nouveautés watchOS 7.3

watchOS 7.3 ajoute une nouvelle fonctionnalité «Time to Walk» pour les abonnés Apple Fitness+, introduisant une expérience audio dans l'application Workout où les invités partagent des histoires inspirantes pendant que vous marchez.



La fonctionnalité ECG s'étend au Japon, à Mayotte, aux Philippines et en Thaïlande, tandis que les notifications de rythme cardiaque irrégulier arrivent au Japon, à Mayotte, aux Philippines, à Taiwan et en Thaïlande.