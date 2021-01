Fuzion : la double exposition et la fusion d'images pour tous les iPhone

Quelques mois en arrière, nous avons fait la présentation d'une application du nom de Fuzion (v2.0, 56 Mo, iOS 12.4). Son concept ? Permettre la double exposition de vos photos et la fusion d'images pour des rendus uniques et très réussis.



Si on en reparle aujourd'hui, c'est que les développeurs viennent de proposer la plus grosse mise à jour de l'app, estampillée 2.0. Désormais, cette dernière est compatible avec tous les iPhones et ne se limite plus aux images officielles du mode Portrait.

Fuzion passe la deuxième et apporte de belles nouveautés

Nous sommes vraiment ravis d'apporter Fuzion à plus d'iPhones avec Fuzion 2.0 - notre plus grande mise à jour jamais vue !



Grâce à l'apprentissage automatique avancé, vous pouvez désormais modifier TOUT portrait de votre bibliothèque et appliquer des effets époustouflants. En plus de cela, nous avons repensé l'ensemble de l'application et ajouté une tonne de nouvelles fonctionnalités intéressantes.

Fuzion a été lancé en 2019 comme un moyen super efficace et amusant de créer des images uniques avec une double exposition et un mélange d'images. Avec cette mise à jour majeure, l'app devient compatible avec tous les iPhones et amène de nouvelles fonctionnalités : des préréglages en un clic, plus d'effets et d'options de remplissage d'arrière-plan, un outil de texte, des autocollants et un réglage du grain.



L'app est gratuite, mais nécessite un abonnement au mois ou à l'année.

