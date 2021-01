Découvrez la liste complète des appareils Amazon en promotion

Si vous cherchez des bons plans, dirigez-vous vers Amazon ! Le site propose en ce moment une multitude de promotions, dont des avantages tarifaires sur plusieurs de ses produits avec Alexa intégré. Que ça soit l'enceinte connectée ou encore la Fire TV, on retrouve des réductions allant jusqu'à 50€ de remise par rapport au prix habituel. Pour l'occasion, nous vous avons fait un résumé des meilleures offres.

Alexa à un prix très accessible

Les enceintes connectées, les caméras de surveillance Wi-Fi ou encore les clés HDMI connectées d'Amazon sont parmi les plus populaires du marché. Grâce à ses prix accessibles et aux performances de son assistant vocal, Amazon arrive à nous convaincre à acheter ses produits les uns après les autres. Pour ce début d'année, l'entreprise a décidé de brader le prix de 14 de ses appareils les plus tendance du moment !

Le Nouvel Echo Dot (4e génération) : Vous cherchez une enceinte connectée assez discrète niveau design avec un assistant vocal performant ? Vous avez ce qu'il vous faut.

Proposé à 29,99€ au lieu de 59,99€, les principaux points forts du Nouvel Echo Dot sont sa diversité de couleurs (Noir, blanc et bleu), mais aussi sa qualité audio fortement amélioré .

La Fire TV Stick 4K Ultra HD : Véritable alternative à la coûteuse Apple TV 4K, Amazon propose une clé HDMI avec de nombreuses applications à votre disposition.

Proposé à 39,99€ au lieu de 59,99€, les principaux points forts de la Fire TV Stick 4K Ultra HD sont bien sûr l'accès aux formats 4K , Dolby Vision , HDR et HDR10+ . Elle prend aussi en charge le Dolby Atmos .

La Nouvelle Blink Outdoor : La surveillance ne se passe pas qu'à l'intérieur de chez soi, de plus en plus de personnes installent des caméras extérieures à l'entrée de leur logement ou dans leur jardin. La Blink Outdoor d'Amazon se place facilement dans les meilleures caméras du moment !

Proposé à 89,99€ au lieu de 119,99€, les principaux points forts de la Blink Outdoor sont la résistance aux intempéries, l'autonomie de 24 mois ou encore la détection des mouvements.

Fire TV en Cube : On connait tous la Fire TV en format stick, mais en version cube, elle est tout de suite moins connue. Avec le cube Fire TV, accédez au format 4K, Dolby Vision, HDR et HDR 10+. Elle possède également un processeur hexacoeur.

Proposé à 89,99€ au lieu de 119,99€, les principaux points forts sont quasiment tous identiques à la Fire TV Stick 4K, l'avantage est que vous pourrez poser une question à Alexa comme vous le faites avec une enceinte connectée.

C'est le moment de se faire plaisir, à petit prix !

Découvrez la liste complète des autres appareils Amazon en réduction.