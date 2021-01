macOS 11.2 : Apple publie la seconde Release Candidate pour les développeurs

- Les modifications apportées aux photos Apple ProRAW dans l'application Photos peuvent ne pas enregistrer - iCloud Drive pourrait se désactiver après avoir désactivé l'option Dossiers de bureau et de documents iCloud Drive - Les préférences système peuvent ne pas se déverrouiller lors de la saisie de votre mot de passe d'administrateur - La touche Globe peut ne pas afficher le volet Emoji & Symboles lorsqu'on appuie sur

Dans le reste des correctifs, Apple a enfin résolu le problème des écrans externes qui affichaient un écran noir lorsqu'ils étaient connectés à un Mac avec la puce M1. Ce bug d'une importante ampleur avait été remonté début décembre et de nombreux propriétaires des nouveaux Mac attendaient impatiemment la correction de la faille. Par chance, ils vont bientôt pouvoir réutiliser un écran externe via un port HDMI. Voici le reste de la liste des correctifs :

La nouvelle Release Candidate de macOS 11.2 apporte sont lot d'améliorations et de correctifs . Apple a supprimé la fonctionnalité qui permettait à certains développeurs d'applications macOS de contourner les pare-feu tiers, les VPN ou encore les outils de sécurité. Au-delà de cette modification, Apple a également amélioré la fiabilité du Bluetooth sur les Mac, une optimisation qui est la bienvenue pour améliorer la connectivité d'un casque, Magic Keyboard ou d'une Magic Mouse. Certains utilisateurs étaient parfois confrontés à des micro-déconnexions, désormais ce problème ne devrait plus apparaitre !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.