Bouygues propose un forfait 200 Go en promo à 14,99€ !

Moins cher que Sosh et aligné sur le tarif de SFR, Bouygues lance une offre imbattable avec le forfait 200 Go à 14,99€ ! Habituellement, ce forfait est affiché à 24,99€ avec seulement 100 Go de DATA, toujours sans engagement.



Voilà une grosse réduction pour l’opérateur numéro deux en France.

Le forfait 200 Go à 14,99€ / mois chez B&YOU

Pour 14,99€ par mois, B&YOU propose donc un forfait 4G doté d'une enveloppe de 200 Go d'Internet avec les appel/SMS illimités dont 15 Go de Data en roaming pour vos déplacements à l'étranger. Le prix ne changera pas après la première année d'après la communication de l'opérateur qui avait eu quelques couacs l'an passé quand il a forcé le changement de certains clients en augmentant le volume de données et le tarif.

Appels/SMS/MMS illimités

200 Go d'Internet dont 15 Go en Europe et DOM

Sans engagement

Carte SIM à 10€

3 mois de Spotify gratuits. Voilà de quoi économiser 29,97€ sur trois mois !

Si vous souhaitez souscrire à cette très belle offre, Bouygues la propose pendant quelques jours et il faut savoir que l’opérateur se classe deuxième derrière orange pour la qualité de sa couverture réseau en 4G.



Rappelons que les forfaits 5G sont un peu plus chers et commencent à 24,99€ chez B&YOU. Il faut un iPhone 12 pour en profiter pleinement.