Plex Arcade : jouez à vos ROMs et à des jeux Atari

Hier à 20:48 (Màj hier à 20:48)

Corentin Ruffin

Réagir

Si on connaissait Plex (v7.12, 163 Mo, iOS 12.4) dans le streaming vidéo, mais également grâce à ses films et ses séries gratuites, ce dernier tente le coup dans un nouveau marché. Direction le secteur des jeux vidéo avec le lancement de Plex Arcade qui boucle un partenariat avec l'excellent éditeur Atari pour son lancement.



Ainsi, grâce à cette nouveauté, il vous sera possible de jouer aux plus grands classiques du studio, mais également à vos propres ROMs sur iOS, tvOS, Android/Android TV, macOS et Windows.

Publicité

Plex Arcade est disponible au téléchargement

La plupart des gens qui connaissent Plex mettent en avant une excellente solution pour organiser votre collection multimédia et la rendre disponible pour la diffusion vos appareils Apple (et d'autres). Cette fois, c'est vers le secteur du jeu vidéo que la société se tourne avec Plex Arcade.

Dans ce nouveau service, il vous sera possible donc de jouer à des classiques provenant d'Atari (premier partenaire de projet), mais pas que. La société présente Plex Arcade comme un service de jeu à tout moment et en tout lieu, notamment grâce à la possibilité enregistrer, organiser et lire ses propres ROMs (il faut sans doute importer soi-même des émulateurs, mais la législation autour de ces derniers est assez floue et n'est, la plupart du temps, pas légale).



Pour le jeu et l'expérience, ils ont fait appel à Parsec et sa technologie de streaming à faible latence. Plex Arcade fonctionne avec n'importe quel contrôleur Bluetooth ou USB et il faudra débourser 2,99 $ par mois pour les détenteurs du Plex Pass ou 4,99 $ pour les autres.