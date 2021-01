RED by SFR : voici comment se faire rembourser l'augmentation de tarif

On commence à être habitué avec les méthodes de RED by SFR, l'opérateur attire les consommateurs avec des offres aux tarifs alléchants puis augmente le tarif de l'abonnement les mois qui suivent avec plus de Go en contrepartie. Bien évidemment, vous avez le choix d'effectuer une portabilité sortante vers un autre opérateur, mais quand on a une antenne SFR à proximité de chez soi ou de son lieu de travail avec des débits satisfaisants, on n'a pas forcément envie de partir.

La technique pour obtenir l'annulation de l'augmentation tarifaire et le remboursement

Si vous êtes abonnés RED by SFR vous avez probablement aperçu votre facture augmenter à trois reprises en 2020. La première fois a eu lieu en janvier 2020 (pour bien commencer l'année), la seconde fois en septembre et la troisième fois en décembre.

Toutes ces augmentations tarifaires sont à chaque fois imposées aux consommateurs, s'ils peuvent la refuser, ça n'a pas été le cas pour la dernière augmentation du mois dernier.

À chaque fois, SFR offre de la data en plus pour apporter un motif à ce changement de prix. Cependant, tout le monde n'est pas intéressé pour obtenir 10 ou 20 Go supplémentaires, surtout quand on est en télétravail et qu'on est le plus souvent connectée à son réseau Wi-Fi.



Toutes ces augmentations ont déclenché la colère des abonnés RED By SFR qui souscrivent à un abonnement au prix "low-cost" pour faire des économies tout en profitant de l'excellent réseau de SFR.

Le compte Twitter Pigeon Telecom a communiqué le 25 janvier une solution (plutôt fiable) pour obtenir un remboursement et l'annulation de l'augmentation tarifaire non refusable du mois de décembre. Le test a été une réussite sur le forfait RED By SFR à 5€.

Le principe est simple, il suffit d'entrer en contact avec le service de fidélisation. Celui-ci a pour mission de vous faire complètement oublier la portabilité sortante ou le courrier de résiliation.

Pour réaliser une telle prouesse, l'opérateur a donné des arguments aux conseillers qui prendront en charge votre demande. Ils ont la possibilité de faire des remises, des remboursements et annuler des modifications récentes de votre contrat mobile.

✅ Testé et approuvé par @Pigeon_Telecom sur les forfaits à 5 euros : Appelez plusieurs fois le service fidélisation jusqu'à avoir un conseiller qui supprimera votre augmentation. Ça fonctionne ! 🏆 — Pigeon Telecom (@pigeon_telecom) January 25, 2021

Si cette technique a fonctionné avec de nombreuses personnes, elle a aussi échoué à plusieurs reprises. RED by SFR semble avoir des critères pour le remboursement et l'annulation du changement de tarif !

Quoi qu'il en soit, cette augmentation tarifaire qui n'est pas possible d'être refusé pourrait se réitérer par la suite puisque légalement SFR a la permission d'augmenter un forfait mobile comme bon lui semble. Les seules conditions à respecter sont l'envoi d'un message précis et clair avec un délai d'un mois à l'avance, le temps que l'abonné ait le temps de prendre ses dispositions s'il souhaite partir chez un concurrent.