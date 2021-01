Un stockage de 1 To sur les iPhone 13 Pro ?

Il y a 49 min

Medhi Naitmazi

1

Le nouveau rapport du leaker Jon Prosser semble confirmer les rumeurs précédentes qui évoquaient une future option de stockage de 1 To pour les iPhone 13 Pro.



Dans le dernier épisode Front Page, Prosser a reparlé de son tweet du 27 octobre déclarant "J'espère que vous serez tous prêts pour les iPhones de 1 To".

Des prototypes d'iPhone 13 Pro avec 1 To de stockage

Dans sa nouvelle vidéo, Prosser explique que la plupart des prototypes d'iPhone 13 actuels disposent de 1 To de stockage. Sans surprise, le leaker note qu'Apple réserverit l'option de stockage la plus grande pour l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, étant donné le surcoût des téléphones. Pour les autres, les iPhone 13 de base, Apple mise sur ses services payants comme iCloud.



Concernant l'encoche des iPhone 13, Prosser indique que ce ne serait finalement pas la hauteur qui serait affectée mais la largeur. Il se base sur des fichiers CAO obtenus auprès d'une source de la chaine d'approvisionnement.



La vidéo permet également de confirmer les nouveautés attendues pour l'iPhone 13, comme le fait qu'Apple pourrait finalement opter pour iPhone 12S et sauter le numéro 13 qui porte malheur selon certains.



La mise à jour niveau 2021 inclurait le Touch ID sous l'écran, un écran 120 Hz, une encoche réduite, une puce A15 et de nouveaux coloris. Nous avions eu vent d'un coloris marron / bronze sur l'iPhone 13 Pro.



Enfin, voici la vidéo de Jon Prosser qui avait fait une pause de près de deux mois :