242 iPad volés d'une valeur de 100 000€ dans une école allemande

À l'école Willy Brandt de Gesundbrunnen en Allemagne, des malfaiteurs ont volé 242 iPad fraîchement livrés d'une valeur d'environ 100 000 euros d'après la police locale. Selon les rapports, ce sont des appareils qui avaient été achetés par l'administration de l'éducation pour les élèves dans le besoin. Heureusement, les tablettes Apple sont configurées pour être gérées à distance, elles seront donc être détectables dès que qu'elles seront activés.

Le conseiller municipal à l'éducation, Carsten Spallek (CDU), a rapporté que le vol s'est produit jeudi soir, alors que le rapport de police parle de vendredi. Selon les forces de l'ordre, les auteurs "ont forcés plusieurs portes d'accès".



La question de savoir si le système d'alarme était activé, notamment pour voir si l'assurance va pouvoir couvrir les dégâts. Dans tous les cas, la police dit se concentrer sur la question de la sécurité des établissements, car environ 50 000 nouvelles tablettes ont été achetées au cours des derniers mois pour faciliter l'apprentissage des étudiants allemands pendant la pandémie. Il s'agit principalement d'iPad 8.



De nombreux utilisateurs de Twitter ont été scandalisés par l'effraction, comme l'expert en santé du SPD Karl Lauterbach :

Quel vol déshonorant et pathétique. Les enfants de ce quartier de Berlin n'ont généralement pas les moyens d'acheter eux-mêmes un équipement utile.



Et voici le tweet de la police :

An diejenigen, die vergangene Nacht in eine Schule in #Gesundbrunnen eingebrochen sind und 242 Tablets geklaut haben:



Der wirtschaftliche Schaden von 100.000 € war nicht die Gesamtsumme. Ihr habt Kindern die Chance genommen, digital ihre Zukunft zu gestalten.



Schämt euch!

^tsm pic.twitter.com/JGgKjTs4FH