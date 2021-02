Apple propose la bêta de macOS Big Sur 11.2, watchOS 7.4 et tvOS 14.5

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Réagir

Nous assistons ce soir à une soirée nouvelles mises à jour logicielles comme nous les aimons. Après avoir publié la première bêta d'iOS 14.5, Apple a également mis en ligne les nouvelles bêtas de macOS Big Sur, watchOS 7 et tvOS 14. Plusieurs correctifs, améliorations et nouveautés sont de la partie, découvrez tout ce qui change. Attention, les bêtas publiés ce soir sont uniquement réservé aux développeurs.

Publicité

macOS 11.2 (version finale)

C'est officiel, Apple a publié ce soir la dernière version bêta de macOS Big Sur, il s'agit de la mise à jour finale avant la sortie officielle pour tous les utilisateurs. Au programme, la firme de Cupertino propose plusieurs correctifs qui sont essentiellement destinés aux Mac M1. En effet, les utilisateurs des nouveaux Mac étaient embêtés par de petits bugs comme l'impossibilité de relier son Mac via un câble HDMI vers DVI à un écran externe.

Voici la liste complète des changements dans la version finale de macOS 11.2 :

macOS Big Sur 11.2 améliore la fiabilité Bluetooth et corrige les problèmes suivants :

Les écrans externes peuvent afficher un écran noir lorsqu'ils sont connectés à un Mac mini ( M1 , 2020) à l'aide d'un convertisseur HDMI vers DVI

Les modifications apportées aux photos Apple ProRAW dans l'application Photos peuvent ne pas s'enregistrer

iCloud Drive pourrait s'éteindre après avoir désactivé l'option iCloud Drive Desktop & Documents Folders

Les préférences système peuvent ne pas se déverrouiller lors de la saisie de votre mot de passe administrateur

La sous-fenêtre « Emoji et symboles » pouvait ne pas apparaître lorsque l’utilisateur appuyait sur la touche Globe

Les utilisateurs faisant partie du programme de développeurs d'Apple peuvent installer la dernière bêta de macOS 11.2 dès maintenant. Pour cela, il suffit de se rendre dans le menu de la pomme (en haut à gauche) puis dans "Préférences Système" et aller dans "Mise à jour de logiciels"

watchOS 7.4 - Première bêta

La toute première bêta de watchOS 7.4 est aussi disponible pour les développeurs. Après un succès de watchOS 7.3 qui a apporté la prise en charge du "Time to Walk" et une disponibilité de l'application ECG dans de nouveaux pays, Apple a décidé de lancer une nouvelle version.



Comme d'habitude, Apple ne mentionne aucun correctif ou même nouveautés pour watchOS 7.4, les surprises viendront quand vous utiliserez votre Apple Watch.

Pour télécharger la nouvelle mise à jour, il faut (bien évidemment) faire partie du programme de développeurs d'Apple. Si c'est le cas, direction l'application Watch puis dans "Général" et "Mise à jour logicielle".

Publicité

tvOS 14.5 - Première bêta

Dernière bêta de la soirée, c'est pour l'Apple TV. Toujours exclusivement réservé aux développeurs, la nouvelle bêta va intégrer le blocage du pistage du suivi publicitaire. Tout comme avec iOS 14.5, Apple va proposer aux utilisateurs de limiter la surveillance des applications pour vous mettre en avant des publicités ciblées.

Lors de l'ouverture d'une application tvOS, une pop-up va vous demander si vous acceptez ou refuser d'être suivi pour obtenir des publicités ciblées. Oui, parce que le pistage publicitaire ne se limite pas qu'aux smartphones, tablettes et ordinateur, c'est aussi sur votre télévision !



Au-delà de ce changement, Apple ne communique pas les correctifs et autres améliorations qu'on retrouve dans la première bêta de tvOS 14.5.