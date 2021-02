Apple TV+ : La période d'essai gratuite encore rallongée

Voilà une sorte de "cadeau" fait par Apple qui n'est pas coutumier du fait même si le fait de prolonger aussi facilement et sans surcoût l'abonnement Apple TV+ de certains indique sûrement qu'il n'y a pas foule pour s'abonner au service. Il faut tout de même rappeler que le service est jeune et qu'il faut lui laisser du temps pour s'enrichir de nouveaux contenus.

Si vous êtes abonné à Apple TV+ ou du moins que vous êtes dans votre période d'essai, n'hésitez pas à consulter vos mails, vous risquez d'y trouver une "petite surprise" faite par Apple. Selon les dires du mail, votre période d'essai gratuite au service TV d'Apple est prolongée mais ce n'est pas tout. Votre abonnement Apple One, si vous en possédez un, passe à 4.99€ par mois pour les cinq prochains mois. Soit de février à juin. C’est la troisième fois que la firme décale la date de fin de gratuité .

Apple a décidé de réduire le prix de l'abonnement Apple One pour plusieurs utilisateurs et s'est également permis de prolonger gratuitement certaines périodes d'essai à Apple TV+. Vérifiez vos mails.

