Amende pour Apple Pay au péage : Macron promet d'adapter la loi

Une situation qui pourrait sembler anecdotique a pris une tournure nationale cette semaine avec l'intervention directe d'Emmanuel Macron. Suite à une vidéo virale sur TikTok montrant un automobiliste verbalisé pour avoir utilisé Apple Pay au péage, le président de la République a promis de faire évoluer la législation, jugeant qu'en 2025 "on doit pouvoir payer au péage avec son téléphone".

Une amende qui fait débat

L'affaire a commencé lorsqu'un utilisateur TikTok, connu sous le pseudo "s4iintt", s'est vu infliger une amende de 90 euros et un retrait de 3 points sur son permis pour avoir utilisé son iPhone afin de régler son péage via Apple Pay. La raison ? L'article R412-6-1 du Code de la route qui interdit formellement "l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation", même à l'arrêt. Une application stricte de la loi qui a surpris de nombreux utilisateurs, d'autant que les sociétés d'autoroutes elles-mêmes recommandaient jusqu'à présent le paiement sans contact, smartphone inclus.

Face au buzz généré par cette situation, Emmanuel Macron a réagi via une vidéo TikTok, annonçant avoir transmis le dossier au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau pour faire évoluer la législation. Cette réaction présidentielle démontre une volonté d'adapter le Code de la route aux usages modernes, particulièrement dans un pays où les solutions de paiement mobile comme Apple Pay sont largement adoptées.



En attendant une potentielle modification de la loi, les automobilistes peuvent toujours utiliser des alternatives comme l'Apple Watch qui n'est pas concernée par cette restriction, ou opter pour le télépéage. Cette situation rappelle les défis posés par l'évolution rapide des technologies face à un cadre légal parfois inadapté aux nouveaux usages, particulièrement dans l'écosystème Apple qui encourage fortement l'utilisation des paiements dématérialisés. Dans l'idée, France Identité a connu les mêmes déboires avec les contrôleurs qui refusaient la preuve d'identité depuis l'application et qui verbalisaient, ce qui est théoriquement interdit. L'Etat est en train de résoudre le problème avec la SNCF et France Identité, et les verbalisations à cause d'Apple Pay au péage devraient également être de l'histoire ancienne bientôt.