Le chargeur unique reçoit l'aval du parlement européen

Apple espère que la Commission européenne continuera à rechercher une solution qui ne restreindra pas la capacité de l’industrie à innover et à proposer de nouvelles technologies passionnantes aux clients.

Apple, lui, s'inquiète de cette décision et souhaite ne pas abandonner son Lightning en Europe :

L’offre pléthorique de chargeurs entraîne des coûts excessifs et des désagréments pour les consommateurs en plus de générer une empreinte écologique inutile.

Très belle nouvelle pour le marché du smartphone que celle qui nous arrive aux oreilles ce matin : le parlement européen vient de donner son accord pour l'arrivée d'un chargeur unique. En pourparlers depuis plusieurs années maintenant, le sujet passait de main en main sans que l'on sache quelle serait la décision finale. Car oui, si le projet était prometteur pour les consommateurs, certains constructeurs n'étaient pas du tout favorables à son vote, dont Apple et son chargeur Lightning.

