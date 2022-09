Un petit chanceux reçoit son Apple Watch Ultra deux jours en avance

Pendant que certains ont des problèmes avec leur commande qui est retardée, d'autres les reçoivent en avance. Un utilisateur Reddit a partagé son Apple Watch Ultra reçue deux jours avant la date de sortie mondiale. Une vie de youtubeur le temps d'un instant.

Petit veinard

Comme chaque année, il y a quelques petits chanceux qui reçoivent les produits Apple précommandés un peu en avance. C'est le cas de l'internaute playalisticadillac sur Reddit qui a reçu son Apple Watch Ultra deux jours avant la date de sortie officielle du vendredi 23 septembre 2022.



Il en profite pour partager quelques clichés de la montre connectée, mais également de son emballage qui est différent de celui proposé habituellement. En posant l'Apple Watch Ultra 49 mm à côté d'une Series de 45 mm, on se rend bien compte du côté massif de celle-ci, ce qui est d'ailleurs le principal reproche fait sur ce nouveau modèle.

Néanmoins, l'internaute précise qu'une fois au poignet, l'Apple Watch Ultra n'est pas aussi grosse qu'on pouvait l'imaginer. Un avis personnel et peut-être un peu sous le coup de l'émotion étant donné la réception en avance du produit.



Pour rappel, l'Apple Watch Ultra coûtera 999 € et sera uniquement disponible dans une seule taille, le 49 mm. Elle est principalement destinée aux sportifs et surtout à celles et ceux qui s'aventurent dans des endroits "extrêmes" comme le désert, la montagne ou encore les fonds marins. Les premiers tests parlent d’une montre phénoménale.