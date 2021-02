Hush : supprimer les bannières RGPD sur Safari (iOS/MacOS)

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

Vous êtes lassé de devoir refuser toutes les bannières RGPD à chaque fois que vous naviguez sur internet ? Pas de panique, voilà la solution avec une app gratuite nommée Hush.

Ce jour est enfin arrivé !

Je pense ne pas trop prendre de risque si je vous dis que nous détestons tous les bannières RGPD qui nous demandent sans cesse d'accepter ou non les cookies. Ne parlons même pas des sites qui modifient la mise en forme de la bannière de manière à ce qu'on accepte par facilité, par flemmardise. Vous connaissez l'astuce, quatre clics pour refuser et un clic pour tout accepter.

Bref, aujourd'hui, voici enfin une superbe nouvelle pour celles et ceux qui ne veulent plus entendre parler de ces bannières. Jusqu'à maintenant il existait plusieurs solutions mais rien de vraiment efficace ou du moins sans contraintes. On pense par exemple aux paramètres Google Chrome ou vous pouvez supprimer l'affichage des bannières RGPD mais en contrepartie elles sont directement toutes acceptées, ce qui laisse la porte ouverte à toutes vos données et donc ce qui n'intéresse personne. On peut aussi parler de l'astuce de passer en mode navigation privée où vous pouvez tout accepter sans réfléchir car une fois la session fermée rien n'est gardé mais là encore, on y trouve des contraintes comme, plus d'historique...



L'application Hush est là pour résoudre ce problème et rien d'autre. Hush possède les deux avantages tant attendus depuis bien longtemps, premièrement il supprime les bannières RGPD et deuxièmement il le fait sans rien n'accepter à votre place. Pour résumé simplement, il se contente juste de supprimer l'affichage de la bannière, génial non ?

Comment ça marche Hush ?

Safari sur iPhone/iPad : Premièrement, tapez Hush dans l'App Store ou cliquez sur télécharger l'application en bas de l'article. Une fois installé, allez dans Réglages , cliquez sur l'icône Safari et ensuite sur Bloqueurs de contenu . Validez Hush et voilà, vous pouvez naviguez sur Safari sans être dérangé.

: Premièrement, tapez dans l'App Store ou cliquez sur télécharger l'application en bas de l'article. Une fois installé, allez dans , cliquez sur l'icône et ensuite sur . Validez Hush et voilà, vous pouvez naviguez sur Safari sans être dérangé. Safari sur Mac : Cliquez sur ce lien pour télécharger l'extension HUSH. Une fois que c'est fait, rendez-vous dans Safari ou la mention "Nouvelle extension disponible" devrait apparaître en haut de la page et cliquez sur "Activer l'extension". Vous pouvez bien évidemment la désactiver à tout moment en vous rendant dans le menu > Préférences > Extensions.

À noter que pour le moment il n'y a pas d'équivalent si vous naviguez sur Windows 10. À moins que vous possédiez une astuce secrète, dans ce cas-là n'hésitez pas à la partager dans les commentaires.

