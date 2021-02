Apple vend des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max reconditionnés

Il y a du nouveau du côté des ventes d'iPhone reconditionnés chez Apple : ces derniers viennent d'ajouter des modèles d'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max à leur catalogue. C'est une petite première, puisque c'est la première fois que ces appareils sont vendus à un prix réduit officiellement par la Pomme.



Attention tout de même, puisqu'on parle (pour le moment) que du Refurb US, mais cette nouveauté laisse entrevoir une arrivée dans d'autres pays.

Apple se met à vendre des iPhone 11 reconditionnés aux États-Unis

C'est donc en place depuis hier soir sur le Refurb US : Apple vend pour la première fois les différents modèles d'iPhone 11 à un prix réduit. Les promotions en place permettent de bénéficier d'une remise allant de 100 $ à 170 $ selon l'appareil choisi. Comme à chaque fois, il faut être vif lors de ces arrivées, car la Pomme n'a qu'un stock limité de téléphones à la vente.



Pour un iPhone 11‌ remis à neuf avec 128 Go de stockage, il faudra compter 549 $, soit une économie de 100 $, tandis que pour un 11 Pro Max d'entrée de gamme avec 64 Go de stockage ce sera 849 $, soit une réduction de 150 $.



Espérons que le Refurb français s'y met aussi prochainement !