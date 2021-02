Vivino lève 155 millions pour améliorer l'app et le marketplace

Alban Martin

Si vous aimez le vin et que vous avez un iPhone, il y a de fortes chances que vous vous ayez déjà l'app Vivino installée pour scanner vos bouteilles et avoir, par exemple, des recommandations de produits similaires. L'application et la société derrière tout ça aident les gens à profiter d'un meilleur vin depuis 2010. Plus de 10 ans après ses débuts, la start-up vient de lever 155 millions de dollars en série D - une somme deux fois plus élevée que l'ensemble de son financement précédent à ce jour. Stimulé par une croissance rapide qui a vu sa base d'utilisateurs passer de 29 millions en 2018 à 50 millions actuellement, Vivino souhaite utiliser l'importante injection de trésorerie pour renforcer considérablement sa technologie de base et son moteur de recommandations personnalisées, tout en étendant sa présence sur les marchés clés en croissance.



Vivino fait une énorme entrée d'argent au capital

Aujourd'hui, Vivino a annoncé la clôture d'un cycle de financement de série D de 155 millions de dollars dirigé par la société d'investissement suédoise Kinnevik avec Sprints Capital en tant que nouvel investisseur. Parmi les autres participants figurent GP BullHound et l'actuel investisseur de départ Creandum. Ce dernier tour porte le total des fonds levés à ce jour à 221 millions de dollars de Vivino et comprend une combinaison d’investissements primaires et secondaires.

Vivino est une référence dans le domaine, notamment avec une app qu'on a déjà présentée, en grande partie parce que le service est toujours fidèle avec le concept à partir duquel elle a commencé. Le fondateur et PDG Heini Zachariassen a expliqué lors d'une interview que l'application était remarquablement immunisée contre les retournements de veste - quelque chose d'aussi naturel que de respirer dans le monde des startups en évolution rapide.

Je me rappelle de ce que je disais quand j'ai lancé cela il y a 10 ans. Je disais : "Hé, vous scannez une bouteille de vin, puis vous pouvez l'acheter." Cela a beaucoup de sens pour n'importe qui, donc ça n'a vraiment pas beaucoup changé. [...] Nous avons toujours su quel était notre modèle.

Cette proposition de valeur fondamentale est ce qui conduit à de nombreux téléchargements de Vivino et à son utilisation sur la durée. Le scénario est probablement familier : vous êtes assis dans un restaurant et parcourez la carte des vins, ou regardez une étagère bondée chez un caviste. En recherchant une «application de recommandation de vin», vous tombez forcément sur Vivino via l'App Store. Après quelques scans pour comprendre les vins que l'on boit ou que l'on veut acheter, on reçoit des recommandations.



La composante marketplace de Vivino signifie que vous pouvez souvent acheter les vins que vous trouvez et appréciez directement à partir de l'application, via des partenariats que la société encourage et entretient avec des commerçants, petits et grands du monde entier. Zachariassen a expliqué qu'ils s'efforçaient de maintenir des normes élevées en ce qui concerne ces partenaires, car l'expérience qu'un utilisateur a avec eux est en grande partie une réflexion sur Vivino lui-même car l'application fournit les moyens de l'achat.



Construire plus de relations avec plus de commerçants dans plus de zones géographiques fait partie de leur objectif d'expansion pour répondre à leurs principaux marchés de croissance, mais la société va également investir beaucoup plus de capital pour améliorer et étendre son moteur de recommandation. Il faut savoir que la base de données sur les vins qui sert de socle a pris une décennie à Vivino.



Zachariassen a expliqué :

La première étape des obstacles auxquels nous avons été confrontés, avant même que nous ayons une publicité, consistait vraiment à construire la base de données. Il n'y a aucune donnée agrégée nulle part. Nous avons donc essentiellement construit ces données à partir de rien. Cela signifie donc prendre une photo d'une bouteille de vin, puis demander aux gens de saisir des informations tous les jours pour les remplir. Nous avons actuellement 1,5 milliard d'images d'étiquettes de vins, donc construire cette masse de données de manière bonne et structurée est vraiment 10 ans de travail.

Il ajoute que le vin est un marché particulièrement compliqué, avec des goûts très individuels. L’approche de marché de Vivino, qui est très locale tant du côté de l’offre que de la demande, est particulièrement bien adaptée pour répondre aux besoins du secteur, et Zachariassen pense que Vivino n'en est qu'aux débuts.

Je pense que nous avons atteint une sorte de masse critique. Nous avons connu une croissance massive l’année dernière, atteignant en fait […] environ un quart de milliard de dollars de chiffre d’affaires, et nous avons vraiment constaté que l’économie est saine pour nous. Dans le même temps, contrairement à d'autres marchés - vous savez, l'ordre des choses lorsque vous avez un marché pourrait être si vous êtes comme Uber, c'est que vous entrez sur le marché, vous dépensez de l'argent, faites du marketing, beaucoup d'argent pour construire la demande, puis vous augmentez l'offre. Nous sommes un peu différents dans la manière dont la demande existe déjà, car nous avons 50 millions d'utilisateurs dans le monde. Nous suivons donc simplement notre demande.



Mais le plus difficile à ce sujet est que nous sommes maintenant une entreprise de 200 personnes qui vend du vin dans 17 pays. Ce qui signifie que nous sommes relativement maigres sur tous ces marchés. Donc, l’une des grandes choses ici est d’aller beaucoup plus loin dans chaque marché et de dire, d’accord, nous savons maintenant que cela fonctionne ici, mettons plus de ressources.



Je vous invite donc à tester Vivino si ce n'est pas déjà le cas.

