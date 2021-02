Xiaomi : un Mi 11 Pro avec une charge sans fil 67W ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Réagir

Nous connaissons déjà toutes les informations au sujet du Xiaomi Mi 11 présenté en décembre 2020. Nous étions donc dans l'attente du Mi 11 Pro qui est la suite logique et selon un leaker sur Twitter il pourrait encaisser une puissance de recharge assez impressionnante.

Publicité

Un Mi 11 Pro en approche ?

À la fin d'année 2020 Xiaomi a présenté son tout dernier smartphone, le Mi 11. Lors de cette conférence, on a pu apercevoir les très belles caractéristiques du smartphone mais aussi la puissance de recharge qu'il pouvait encaisser à savoir 55W en filaire et 50W sans fil. Jusqu'à aujourd'hui, le smartphone est vendu exclusivement dans son pays d'origine à savoir la Chine mais ce lundi 8 février 2021 nous devrions en savoir davantage sur son implantation sur le marché européen car Xiaomi va tenir une conférence dédiée sur le sujet mais visiblement on a le droit à quelques informations en avance.

L'info qui nous intéresse ici concerne un tweet du leaker Mukul Sharma @stufflistings qui à travers cette photo nous montre la fiche technique d'un smartphone Xiaomi. Ce qui est intéressant sur cette image c'est que l'on peut constater que ce smartphone en question disposerait d'une charge filaire de 65W mais également d'une charge sans fil 67W. Etant donné que nous connaissons déjà la capacité de recharge du Mi 11, plus faible que ces données-là, il est assez facile d'en déduire que Xiaomi nous prépare un deuxième Mi 11 plus performant et quoi de plus logique que d'imaginer un Mi 11 Pro après les Mi 10 et Mi 10 Pro.







À default de trouver un moyen de développer des batteries pour smartphone ultra-performantes, les constructeurs se débrouillent plutôt bien en ce qui concerne la puissance de charge des chargeurs.