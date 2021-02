iOS 14.5 permet la sélection du service de streaming par défaut de Siri

Il y a 32 min (Màj il y a 2 min)

Julien Russo

1

Depuis le lancement d'Apple Music, Apple propose une intégration fantastique sur l'ensemble de ses produits. Cependant, cette expérience utilisateur on aimerait bien aussi la retrouver avec les services de streaming concurrent. L'absence d'ouverture déjà remarquée avec le HomePod qui a été pendant de longues années limité qu'à Apple Music, se constate également dans iOS. Heureusement, les choses commencent à changer avec iOS 14.5.

Publicité

Pour la première fois, Siri va vous demander votre service de streaming préféré

Il y a maintenant plus d'un an, Siri a reçu une formation spéciale pour gérer Apple Music. L'assistant vocal est capable de lancer une musique d'une simple demande, de lancer un album, trouver des classements par popularité ou genre, ajouter la musique dans votre bibliothèque ou playlist... Les possibilités sont nombreuses et étaient surtout à destination (en priorité) des propriétaires du HomePod !



Avec iOS 14.5, Apple vient de modifier la gestion du service de streaming principal par Siri. Après avoir imposé Apple Music pendant des années, Apple s'ouvre désormais aux services concurrents en vous proposant de sélectionner celui que vous souhaitez que Siri gère.

Le fonctionnement est exactement le même que pour le navigateur web et le client mail alternatif par défaut.

Des utilisateurs de Reddit à l'origine de cette découverte affirment que quand ils ont essayé de demander à Siri de jouer une musique pour la première fois sur iOS 14.5 bêta, l'assistant vocal leur a demandé quel était le service de streaming par défaut qu'il souhaitait.

Dans cette liste, on retrouve plusieurs services comme Deezer, Apple Music, ou encore YouTube Music. Ce qui montre que la fonctionnalité est toujours en cours de développement c'est la présence de Books, Dark Noise, ou encore Apple Podcasts qui n'ont rien à faire en tant que "service de streaming".



Ce qui peut s'avérer être surprenant, c'est l'absence de Spotify. Le service de streaming numéro 1 dans le monde aurait-il été volontairement évité par Apple ? Pas du tout. En réalité, Siri ne propose que les services de streaming qui sont déjà installés sur l'iPhone. Dans le cas de cette capture d'écran, la personne avait Apple Music, Deezer et YouTube Music d'installer sur son iPhone, mais pas Spotify. Si le service suédois avait été présent sur l'iPhone, celui-ci aurait été visible dans la liste !

Que ce passe-t-il une fois le service de streaming par défaut sélectionné ?

Une fois que vous aurez sélectionné votre service de streaming par défaut, Siri se comportera de la même façon qu'auparavant avec Apple Music.

C'est-à-dire que vous aurez juste besoin de dire :

Dis Siri, joue la musique What's Love de Blaze feat. Carrington.



Pas besoin de mentionner le service de streaming dans votre demande à Siri, l'assistant vocal comprendra instantanément que vous souhaitez passer par le service que vous aurez sélectionné au préalable.