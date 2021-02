Controlly transforme une manette en télécommande pour Mac

Controlly, une toute nouvelle application disponible dans l’App Store, est conçue pour transformer une manette de jeu en une télécommande complète pouvant être utilisée avec un Mac. Il s’agit de la dernière app du développeur derrière El Trackpad, un utilitaire sorti l’an dernier qui transforme un iPhone ou iPad en trackpad et souris pour Mac. Seul problème, les deux appareils devaient être connectés par usb.



Avec l'application de Hugo Lispector installée et une manette de jeu appairée, les différentes touches du contrôleur peuvent être mappées à diverses fonctions telles que le réglage de la luminosité de l'écran, le réglage du volume, le contrôle de la lecture multimédia, l'accès à Launch Pad, le lancement de Mission Control, etc.



Il existe même une option pour utiliser le contrôleur à la place de la souris et ainsi déplacer le pointeur de la souris à l’aide du joystick, cliquer, cliquer avec le bouton droit et faire défiler. Vous pouvez donc définir n'importe quelle fonction sur le Mac à exécuter en un clic sur un bouton de la manette, ce qui peut s’avérer très pratique dans bien des situations. Le développeur a même prévu une option pour créer des raccourcis personnalisés.

I wanted to use a game controller as a remote for Mac, but I couldn’t find an app for that. So I’ve built one myself and it’s now available on the App Store 🎮🥳: https://t.co/HEkFXUtMeL



Special thanks to @siracusa for finding an interesting bug just before launch! pic.twitter.com/2QVwvZjjvI