YouTube : le mode PiP de retour sur iOS 14.5

YouTube est l'une des rares application à ne pas vouloir proposer le mode PiP sur iPhone malgré la forte envie de ses utilisateurs. La raison principale est surement dû au fait que la version payante "YouTube Premium" propose de lire les vidéos hors de l'application mais pour ceux qui sont sur l'abonnement gratuit, bonne nouvelle iOS 14.5 devrait apporter cela.

C'est un débat qui fait rage chez les utilisateurs de YouTube depuis fort longtemps. Non, YouTube ne veut pas intégrer le mode Picture in Picture (PiP) sur son application pour smartphone et visiblement cela n'est pas près de changer. C'est pourquoi à chaque petite nouveauté sur le sujet nous sommes prêts à bondir dessus et aujourd'hui le PiP de YouTube refait parler de lui sur iPhone.

Les utilisateurs qui utilisent la bêta d'iOS 14.5 viennent de remarquer que cela fonctionnait de nouveau sur la version web. C'est même mieux qu'avant car Safari ne serait plus le seul navigateur sur lequel l'option est disponible (Chrome et Firefox sont concernés). Etant donné que cette option a été plusieurs fois ajoutée/supprimée il se pourrait bien qu'une MAJ lors de la version finale d'iOS 14.5 vienne corriger tout cela très rapidement mais gardons espoir.



In the latest iOS 14.5 beta, Picture in Picture mode is working again on YouTube’s website, in not just Safari, but in every browser I have on my iPhone. ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/pP8cRsO3xU