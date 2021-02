Bons plans iOS : Stardew Valley, BeWeather 3, Maze

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Stardew Valley, BeWeather 3, Maze. L'occasion d'économiser 42,3€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Nightcam (App, iPhone, v1.0.9, 36 Mo, iOS 13.0, Ahmet Serdar Karadeniz) passe de 5,49 € à gratuit. Nightcam est une application de retouche photo parfaite pour améliorer les photos prises la nuit sur n'importe quel iPhone.



Les + : Très simple d'utilisation

Les résultats sont convaincants, surtout sur les anciens appareils Télécharger l'app gratuite Nightcam





Phone Drive (App, iPhone / iPad, v7.7.9, 28 Mo, iOS 12.0, Eightythree Technology) passe de 2,29 € à gratuit. Une très bonne appli vous permettant de transformer votre iDevice en clé USB. Phone Drive vous permet de stocker, de visualiser et de gérer les fichiers sur votre iPhone ou iPad depuis un PC / Mac. Tout est intégré pour naviguer, visualiser, lire ou autre ses médias et fichiers préférés.



Vous pouvez transférer des fichiers depuis votre iDevice vers votre ordinateur (PC/Mac) en passant par le Wi-Fi, et vice versa.



Les + : Fonctionne aussi entre deux iPhone en Bluetooth

Interface simple Télécharger l'app gratuite Phone Drive





Hoopa City 2 (App, iPhone / iPad, v1.34, 195 Mo, iOS 8.0, Dr. Panda Ltd) passe de 4,49 € à gratuit. Construis toujours plus grand !!

HOOPA CITY EST DE RETOUR et meilleur que jamais! Crée une vibrante métropole tapis de gratte-ciels et gigantesques centres commerciaux, ou bien imagine ton petit coin de paradis: plage de sable fin, ports sur des eaux turquoises et bien plus encore!



Une seule limite: ton imagination. Construis et explore la ville de tes rêves dans un univers 3D! Combine 8 éléments de constructions différents et crée : trains, maisons, aéroports et bien plus encore!



Les + : Bâtissez la ville de vos rêves Télécharger l'app gratuite Hoopa City 2





BeWeather 3 (App, iPhone / iPad, v3.5.16, 20 Mo, iOS 11.0, Bellshare Inc) passe de 5,49 € à gratuit. BeWeather offre une expérience météo entièrement personnalisable. Il affiche audacieusement la température actuelle, haute et basse pour la journée, la vitesse du vent et ressemble à la température en haut de l'écran avec un radar extensible juste en dessous. Faites défiler vers le bas pour afficher les prévisions pour les prochaines 24 heures et les sept prochains jours. Publicité Chaque catégorie peut être personnalisée pour afficher tout, de la couverture nuageuse et de l'humidité aux UV et à la pression variable. L'application comprend également un widget, 20 thèmes au choix et la possibilité de partager les conditions météorologiques.



Les + : Pour ceux qui veulent des détails Télécharger l'app gratuite BeWeather 3





Jeux gratuits iOS :

Office Story (Jeu, Simulation, iPhone, v2.1.1, 159 Mo, iOS 9.0, Global Sculptor, LLC) passe de 2,29 € à gratuit. Essayez de transformer une start-up de garage en une grande compagnie (ça vous rappelle quelque chose ?) dans ce jeu de gestion sur le thème du développement d'applications mobiles. Pour y parvenir, vous devrez prendre des décisions stratégiques, acheter des tables, embaucher des gens et les former !



Ses graphismes 3D de qualité permettent à Office Story de se démarquer des concurrents comme Game Dev Story par exemple.



Les + : Beau

Facile d'accès Télécharger le jeu gratuit Office Story





Night of the Full Moon (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v2.1.12, 932 Mo, iOS 9.0, Giant Network Technology Co., ...) passe de 1,09 € à gratuit. "Night of the Full Moon" est un jeu de cartes. Il n'y a pas de guide obligatoire pour les débutants, pas de connexion Interne.



Chaque PNJ et BOSS se voient attribuer des objectifs. Des choix différents apporteront des fins différentes.



Afin de retrouver la grand-mère disparue, le Petit Chaperon Rouge s'est rendu seul dans la Forêt Noire, où il faisait toujours nuit et il faisait noir. Elle est sur le point d'affronter le gardien des elfes de la forêt, le féroce loup-garou, la sorcière sédentaire, les étranges villageois et la vérité qui a lentement fait surface...



Les + : Plus de 500 cartes Télécharger le jeu gratuit Night of the Full Moon





Maze (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 105 Mo, iOS 10.0, Rikudo) passe de 3,49 € à gratuit. Jouez des labyrinthes rectangulaires classiques ou découvrez de nombreuses autres formes plus originales : circulaires, triangulaires, hexagonaux mais aussi en forme de lapin, d'arbre ou de guitare, guitar or tree shaped mazes. Essayez sept modes de jeu différent dont nos labyrinthes entrelacés avec des téléporteurs. Progressez dans le catalogue et découvrez plus de 80 combinaisons de formes, tailles de labyrinthes et modes de jeu.



- Facile à jouer : balayez l'écran pour guider la lumière dans les labyrinthes et trouver la sortie

- Détendez vous avec les petits labyrinthes ou tentez de résoudre les plus difficiles

- Maîtrisez quatre types de labyrinthes : carrés, triangulaires, hexagonaux et circulaires Télécharger le jeu gratuit Maze





Promotions iOS :

Kingdom Rush Vengeance (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.9.5, 764 Mo, iOS 9.0, Ironhide S.A.) passe de 5,49 € à 3,49 €. Vez'nan, le tout-puissant sorcier, est de retour ! Embarque dans un voyage épique en rassemblant son armée et en accomplissant ses plans maléfiques... mouahahah. Prépare-toi à montrer au Royaume qui est le vrai patron !



Avance comme bon te semble en conquérant les nouveaux et les bons vieux royaumes. Affronte des empires d'ennemis puissants et mesure-toi à des boss suprêmes dans ce classique des tower defense, aussi drôle qu'épique ! Télécharger Kingdom Rush Vengeance à 3,49 €





Kingdom Rush Origins (Jeu, Action, iPhone, v2.8, 294 Mo, iOS 8.0, Ironhide S.A.) passe de 3,49 € à 1,09 €. Kingdom Rush est un Tower Defense qui propose quelques éléments essentiels qui lui donnent une suprématie incontestable sur sa concurrence.



Voici le troisième épisode avec des nouveautés en termes de contenu : unités ennemies, tours, héros, consommables, environnements, chacun de ces aspects a eu droit à un travail de mise à jour.



Les + : Une valeur sûre dans le domaine

La durée de vie Télécharger Kingdom Rush Origins à 1,09 €





Kingdom Rush Frontiers (Jeu, Action / Stratégie, iPhone, v2.8, 223 Mo, iOS 8.0, Ironhide S.A.) passe de 5,49 € à 1,09 €. Kingdom Rush est un Tower Defense qui propose quelques éléments essentiels qui lui donnent une suprématie incontestable sur sa concurrence. Voici le second épisode avec des nouveautés en termes de contenu : unités ennemies, tours, héros, consommables, environnements, chacun de ces aspects a eu droit à un travail de mise à jour.



Les + : La réalisation très soignée

Durée de vie Télécharger Kingdom Rush Frontiers à 1,09 €