Facebook travaille sur un concurrent à Clubhouse

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

1

Quelques jours en arrière, nous vous faisions la présentation de Clubhouse, nouvelle application qui cartonne sur l'App Store et qui prend la forme d'un réseau social qui se base uniquement sur le vocal. Pourquoi un tel succès ? Car de nombreuses stars sont déjà membres et que les développeurs jouent sur le côté fermé puisque pour pouvoir accéder à l'intérieur de l'app, il faut avoir été invité par un utilisateur.

Un concept qui fonctionne bien, et qui semble faire de l'oeil aux plus grands, dont Facebook qui travaillerait actuellement sur un concurrent.

Facebook chercherait à concurrencer Clubhouse

Pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, Clubhouse est un nouveau réseau social entièrement basé sur des chats audio. Ainsi, il est possible de créer ou rejoindre des salles pour suivre des discussions, des conférences ou simplement rencontrer de nouvelles personnes : certains comparent également l'application à des podcasts en live.



Comme le rapporte le New York Times, Facebook travaille déjà sur un concurrent pour Clubhouse puisque Mark Zuckerberg lui-même a donné plusieurs conférences au sein de l'app et est totalement emballé par l'idée. Les dirigeants de Facebook ont ​​ordonné aux employés de créer un produit similaire, connu en interne sous le nom de Fireside, qui n'est qu'aux prémices de son développement.

Pour rappel, Twitter aussi travaille sur ce genre de fonctionnalité avec Spaces, qui compte désormais 3 000 personnes pour tester celle-ci.

