Spotify va permettre à ses salariés de travailler à distance où ils veulent

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Envie de partir en vacances à Bora-Bora, mais ils vous ne restent plus aucun jour de congé payé ? Ce n'est pas un problème si vous travaillez chez Spotify. L'entreprise a décidé de lancer un programme qui va permettre à l'ensemble de ses salariés de travailler où ils veulent. Le respect des horaires sera toujours obligatoire, mais il n'y aura plus besoin de se rendre au bureau.

Spotify voit le télétravail sur le long terme

La pandémie que nous vivons a permis à de nombreuses entreprises dans le monde d'avoir une vision différente du travail à distance. C'est le cas de Twitter, Facebook ou encore Microsoft qui comptent prolonger ce mode de travail sur le long terme après que la Covid-19 soit une histoire ancienne.

Spotify a annoncé rejoindre le mouvement pour le plus grand plaisir de ses salariés, le service de streaming va lancer le programme Work From Anywhere, ce futur système va permettre à ses salariés de travailler partout où ils le souhaitent.

Voici ce que déclare Spotify : "Une culture de travail flexible repose sur la confiance, la communication, la collaboration et la connexion et reconnaître que nous sommes tous des individus, avec des besoins et des rituels différents nous donne le bon état d'esprit pour abandonner quelques vérités choisies et trouver plutôt ce qui est bon pour notre entreprise et nos employés. Nous avons considéré que le droit du travail, la fiscalité et l'assurance sont prêts à ce que notre main-d'œuvre travaille de n'importe où - que ce soit à domicile, dans un café, un salon d'hôtel ou un espace de coworking. Et, sans oublier l'investissement nécessaire pour assurer la sécurité et la croissance de nos employés."

Spotify donnera carte blanche à ses employés en leur laissant le choix de venir travailler au bureau ou à distance, ils devront au préalable prévenir comment ils s'organisent. Quelques exigences seront quand même demandées, il sera nécessaire de respecter les horaires fixés, mais aussi d'avoir une connexion internet décente. En ce qui concerne le lieu, quelques restrictions seront mises en place comme certains fuseaux horaires qui seront interdits ou encore "les lois sur les entités régionales".



D'après Spotify, ce système devrait permettre à ses employés de mieux penser et créer, on imagine que le service s'attend à des résultats positifs dans la productivité.



