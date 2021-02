TousAntiCovid : un QR code pour les restaurants et salles de sport ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

3

Pour l'instant, l'application TousAntiCovid n'a que trois objectifs : vous informer si vous avez été un cas contact, se déclarer comme infecté et vous communiquer des conseils pour appliquer les gestes barrières. D'après des informations obtenues par le groupe TF1, le gouvernement chercherait à proposer un système de QR Code qui permettrait d'enregistrer virtuellement la date et l'heure de votre passage dans un restaurant ou tout autre établissement.

Publicité

TousAntiCovid pourrait améliorer son traçage

À l'heure actuelle les restaurants, cinémas et autres lieux d'activités sont fermés pour éviter la propagation. Combien de temps va durer cette situation qui est catastrophique pour de nombreux métiers ? Le gouvernement a conscience qu'il va falloir prendre une décision tôt ou tard pour éviter des faillites massives partout à travers le pays.

L'une des conditions éventuelles pour autoriser un restaurant à rouvrir serait que le gérant soit dans l'obligation de scanner des QR code pour enregistrer la présence des clients.



Grâce à ce système, l'application StopCovid sera capable de savoir qui était présent le jour où un autre client était infecté par la Covid-19. Toutes les personnes qui étaient à proximité de la personne infectée seront par la suite contactées.

L'intégration d'un QR code serait l'une des pistes les plus prometteuses pour permettre la reprise d'activité des restaurants et autres établissements comme les salles de sport.

Le gouvernement a même mis en place deux niveaux d'alertes :

Le niveau orange signifiera qu'une personne a été infectée dans l'établissement où vous êtes passé

signifiera qu'une personne a été infectée dans l'établissement où vous êtes passé Le niveau rouge signifiera que minimum trois personnes ont été déclarées comme infectées

Dans ces deux niveaux, un protocole d'alerte via notifications sera enclenché pour toutes les personnes ayant scanné leur QR Code en même temps que le jour et l'heure de la personne infectée. Quand vous appuierez sur la notification, vous aurez des instructions vous indiquant de vous isoler et de vous rapprocher d'un centre pour vous faire tester.



Vous l'aurez compris, il sera indispensable de télécharger l'application TousAntiCovid sur votre iPhone ou smartphone sous Android si vous souhaitez retourner un jour au restaurant. Ce système est plutôt bien pensé et on peut apprécier que le QR Code ne soit pas utilisé pour vérifier si vous avez été vaccinés, on imagine que l'idée a dû être abordée lors des réunions à l'Élysée...



Source

Télécharger l'app gratuite TousAntiCovid