Unreal Engine va accueillir un générateur de modèles humains 3D

Prometteur... À retrouver sur le site Unreal Engine et bientôt dans de nombreux jeux consoles et mobiles.

Vous pouvez manipuler directement les traits du visage, ajuster le teint de la peau et choisir parmi les types de corps, les coiffures, les vêtements prédéfinis, etc. Vous pouvez même modifier les dents de votre personnage. Imaginez des personnages qui épateront les joueurs, des doubles numériques qui n’auront pas peur des gros plans, des participants virtuels à des scénarios immersifs que vous ne pourrez pas distinguer de la réalité : les possibilités pour les créateurs sont illimités.

Epic Games va donc prochainement mettre à jour son Unreal Engine 5 pour proposer l'outil MetaHuman Creator qui ressemble fortement à l'éditeur de personnages des Sims. Cette fois cependant, on s'approche de la réalité avec des rendus impressionnants...

Du coup, hier, Epic a levé le voile sur MetaHuman Creator, un outil qui va venir se greffer au moteur de jeu et permettre aux développeurs de créer facilement des personnages réalistes.

On ne présente plus l'Unreal Engine, populaire moteur de jeu vidéo développé par Epic Games, dont de nombreux studios se servent pour créer leur jeu. Il faut savoir que récemment, le groupe a racheté un petit studio de développement ayant donné vie à un générateur de modèles humains 3D impressionnant.

