Un concept de l'app Réglages sous iOS 15 inspiré par macOS 11

iOS est clairement le système d'exploitation mobile le plus esthétique du marché, mais ce n'est pas pour autant qu'Apple doit rester sur ses acquis. Après avoir refondu macOS 11 avec un subtil mélange des genres, les utilisateurs attendent un renouveau sur iPhone et iPad, un peu à la manière d'iOS 7 qui avait bouleversé les codes.



Tout en douceur, voici une proposition d'évolution pour une interface plus travaillée tout en gardant l'esprit "iOS".

L'app Réglages évolue dans ce concept iOS 15

Signé du designer @pabesio.studio, ce nouveau concept dévoile une application Réglages repensée sur l'iPhone.

Comme vous pouvez le voir dans les exemples imagés, le concept s'inspire de nombreux éléments de conception du système d'exploitation de bureau macOS 11 Big Sur d'Apple. On remarque le travail sur les icônes, les labels et les éléments interactifs.

Terminée la liste de réglages sur fond blanc, ici iOS 15 se dote de cellules arrondies qui ressortent mieux sur le fond grisé. Chaque élément regroupe des options de même type afin d'améliorer l'ergonomie, tandis que de petits glyphes accompagnent le sous-titre de chaque section pour offrir une expérience de navigation plus fluide.

Ce concept ne perd pas les utilisateurs actuels tout en fournissant de petites améliorations inspirées de macOS 11 uniquement quand c'est nécessaire.



En attendant qu'Apple s'en inspire (ou pas), sachez que le concept a été publié sur le forum Reddit (dans /r/jailbreak), soit la promesse éventuel d'un futur tweak de type "cosmétique". Vous aimeriez ce genre de changements dans iOS 15 ? Consultez d'ailleurs la liste des appareils compatibles.