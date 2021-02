Any Distance : améliorez le partage de vos exploits sportifs

Il y a 5 heures

Alban Martin

Réagir

La nouvelle application Any Distance vous permet de sublimer les résultats de vos entraînements avant de les partager à vos amis ou sur les réseaux. Récolantant les données de l'app Santé (si vous l'autorisez), Any Distance a ainsi connaissance de tous vos efforts, que ce soit avec l'iPhone en poche ou avec l'Apple Watch au poignet.



Publicité

Any Distance : du sport social gratuit

Si vous pratiquez la course à pied, le cyclisme, la randonnée, la marche, le snowboard ou le ski, l'application Any Distance vous proposera d'ajouter une photo, la carte de votre itinéraire ainsi que des informations cruciales comme la distance, le temps et l'allure avant d'envoyer l'ensemble sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et autre. Mieux, les trois derniers réseaux cités ont le droit à un raccourci pour faciliter le partage.

Pour profiter de ce service, il faut donc importer vos données sportives puis sélectionner le "run" à partager avant de choisir un modèle. Selon les cas, il y aura donc plus ou moins d'informations sur l'image finale. Pour le moment, on reste sur des résultats basiques mais on imagine facilement que des in-apps arriveront dans les prochaines mises à jour.



Autre point intéressant, Any Distance vous permet également de suivre et de partager des objectifs sportifs. Un widget d'écran d'accueil permet de suivre sa progression et les développeurs ont même pensé à des récompenses avec des médailles à collectionner pour les activités, les distances et les événements spéciaux. L'application Forme d'Apple n'a qu'à bien se tenir.



Any Distance est conçu uniquement pour l'iPhone et peut être téléchargé dès maintenant sur l'App Store gratuitement. Dommage que les salles de sport soient fermées depuis des mois...

Publicité

Télécharger l'app gratuite Any Distance – Share Workouts