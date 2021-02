Keynote le 16 mars avec iPad Pro MiniLED, iPad mini et AirTags ?

Selon les dernières nouvelles, Apple organisera une conférence de printemps le 16 mars prochain pour lancer trois nouveaux produits, à savoir l'iPad Pro, l'iPad mini 6 et les traqueurs AirTags. Les nouveautés seraient produites par les usines d'assemblage Hon Hai (Foxconn) et Compal. Dans cette optique, les chaînes d'approvisionnement de TSMC ont été renforcées afin de produire assez de puces.

L'iPad Pro 2021 dans un mois ?

D'après le leaker @FrontTron, Apple organisera un keynote pour lancer trois nouveaux produits le 16 mars 2021. Les nouveautés annoncées sont l'iPad Pro 2021, l'iPad mini 6 et les Air Tags. Cette information a été confirmé par @LeaksApplePro.



La rumeur veut que l'iPad Pro de nouvelle génération utilisera un écran mini-LED, un modem 5G et sera équipé avec la puce A14X. Il n'y a presque aucune tablette ou ordinateur portable avec écran miniLED sur le marché.



En plus des conférences annuelles de la WWDC et de l'automne, Apple organise parfois des conférences de printemps où l'iPad est très souvent présent, mais jamais l'iPad Pro. Ce serait une première.

L'iPad Mini 6 avec Touch ID sous l'écran ?

Quant à la nouvelle génération d'iPad mini, la 6ème, la source indique que la petite tablette aurait un rapport écran / corps plus élevé. La taille de l'écran passerait de 7,9 pouces à 8,4 pouces en rognant les bordures. Cependant, le nouveau produit ne sera pas équipé de Face ID, mais équipé d'un déverrouillage par Touch ID sous l'écran.



En outre, Reuters a rapporté hier qu'Apple continue de pousser la fabrication en Inde et a l'intention de participer au nouveau programme d'incitation du gouvernement indien, qui vise à promouvoir l'exportation de produits informatiques indiens; l'un de ses objectifs est de faire de l'Inde un lieu de fabrication de l'iPad.



Les deux principales fonderies d'iPad sont Hon Hai et Compal. Hon Hai se concentre sur les iPad haut de gamme, tandis que Compal est principalement sur la version d'entrée de gamme.

Les AirTags enfin dévoilés ?

Dernier point, les traqueurs AirTags. Connus depuis près de deux ans grâce aux indices dans le code et aux fuites, les concurrents des accessoires Tile seront également présentés, permettant aux développeurs de nouvelles possibilités d'applications.