Starlink : l'opérateur internet d'Elon Musk va débarquer en France

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

La fibre optique se déploit de plus en plus à travers notre pays ces dernières années mais il reste encore pas mal d'endroits ou la connexion internet est faible. Voilà pourquoi Starlink va tenter de vous venir en aide. Explications.

L'internet haut débit par satellite grâce à Elon Musk

C'est une nouvelle que personne n'avait vu venir mais elle est bien réelle. En ce 19 février 2021, nous apprenons que le service Starlink, imaginé par SpaceX et donc propriété d'Elon Musk a reçu l'autorisation de l'autorité de régulation des Telecoms français. Pour ceux qui se posent la question de l'utilité de ce service, nous allons revenir un peu plus en détails dessus à travers cet article.

Starlink qu'est-ce que c'est ?

Pour faire simple, grâce à son système, SpaceX va pouvoir fournir un accès internet fixe via satellite aux français. Après cette autorisation, la société va avoir le droit d'emprunter certaines bandes de fréquences pour opérer sur le territoire. Bien évidemment, avant d'accueillir ce nouvel "opérateur" les autorités ont veillés à ce que son entrée ne pose pas de soucis techniques aux autres comme un engorgement de la bande de fréquence.

Comment cela fonctionne ?

Comme toujours avec Elon Musk il y a un rapport avec l'espace. L'objectif est de positionner plusieurs petits satellites autour de la Terre pour proposer un accès haut débit dans les zones retirées ou dans les pays encore mal desservis sur ce point. Le service est déjà opérationnel mais en test aux Etats-Unis, au Canada et au Royaume-Uni et semble visiblement commencer à faire ses preuves avec plus de 10 000 clients actifs et plus de 700 000 demandes.

Une performance au rendez-vous ?

En moyenne, on parle d'un débit au-dessus des 100 Mbit/s avec une latence comprise entre 30 et 10 ms. Les personnes qui possèdent la fibre ne seront pas époustouflés devant ces chiffres mais si cela permettait dans un avenir proche à énormément de personnes avec une connexion faible d'améliorer son débit de cette manière, cela serait plus que séduisant.

Prix

Voilà le sujet qui fâche. Le prix actuel aux Etats-Unis est de 100 $ par mois plus 500 $ pour acheter le kit de connexion. Effectivement, le coût reste très élevé mais il faut rappeler que nous en sommes qu'au tout début et qu'il y a fort à parier pour que le prix baisse une fois qu'une base de clients importante sera abonnée.



Il faut également noter que pour nous Français, l'Etat a promis (donc ce n'est pas sûr) une couverture en Fibre Optique pour tout le pays d'ici 2025. Si cela se vérifie dans le temps, nul doute que le service Starlink devra baisser son prix pour se frayer une place dans l'hexagone.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de StarLink.