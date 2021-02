Les nouvelles applications : LEGO® VIDIYO, YouWidget, Writer

LEGO® VIDIYO (App, iPhone / iPad, v1.0, 253 Mo, iOS 12.1) Publicité Réalisez des vidéos de danse et de musique dans l’univers qui vous entoure !



Avec LEGO® VIDIYO™, découvrez une nouvelle façon de jouer en plongeant votre enfant dans une expérience musicale interactive. Invitez-le à exprimer ses goûts musicaux et à s'amuser au sein d'un réseau sûr et positif, conçu pour les créateurs en herbe. Notre technologie basée sur la réalité augmentée lui permet d'animer les nouveaux Bandmates LEGO, de réaliser ses propres clips à partir de son environnement quotidien et d'en être la vedette. LEGO VIDIYO est également un réseau social, conçu pour que le temps d'écran de votre enfant soit consacré à des activités éducatives. L'application ouvre de nouveaux horizons créatifs à tous les jeunes passionnés de musique.





YouWidget (App, iPhone, v1.0.1, 15 Mo, iOS 14.0, J SHAW) Regardez votre flux vidéo YouTube en direct directement sur votre écran d'accueil avec YouWidget! Connectez-vous simplement à votre compte YouTube / Google, et cette application fera le reste!



YouWidget fournit 3 tailles de widgets différentes; chacun fournissant des données vidéo / canal différentes. Chaque widget peut également être personnalisé à l'aide des 3 thèmes de YouWidget; clair, foncé et rouge.



Chaque widget sera automatiquement actualisé avec de nouvelles vidéos / statistiques. Appuyez simplement sur une vidéo / une chaîne particulière pour l'ouvrir directement dans YouTube.





Writer (App, iPhone / iPad, v1.3, 1 Mo, iOS 14.0, Michal Jach) Writer est un éditeur de texte et une application de notes magnifique, sécurisé et rapide pour iPhone, iPad, Mac et Apple Watch. Il dispose de nombreuses fonctionnalités telles que la prise en charge de Markdown, la synchronisation entre les appareils via un Apple Cloud sécurisé, une typographie personnalisable, des widgets, etc.