Netflix lance le téléchargement automatique de séries et films selon vos goûts

Il y a 56 min (Màj il y a 55 min)

Guillaume Gabriel

Les plateformes de streaming vidéo sont de plus en plus nombreuses sur le web et sur nos télévisions. Néanmoins, le pionnier du genre qu'est Netflix (v13.16.0, 73 Mo, iOS 13.0) tente de se démarquer face à la concurrence toujours plus présente avec de nouvelles fonctionnalités.



La dernière en date concerne uniquement l'application mobile iOS et Android, et se base sur les goûts des utilisateurs pour télécharger des programmes concordant avec ces derniers.

Netflix veut télécharger des programmes en rapport avec vos goûts

Aujourd'hui, nous lançons Téléchargements pour vous, une nouvelle fonctionnalité qui télécharge automatiquement les émissions ou les films recommandés sur votre appareil mobile en fonction de vos goûts. Que vous soyez un fan de comédie coincé dans un long trajet en voiture ou un amateur de comédie romantique sans Internet, nous faisons le travail pour qu'il y ait toujours quelque chose de nouveau qui vous attend pour vous divertir et vous ravir.

Cette dernière est en test sur iOS et en cours de déploiement chez certains utilisateurs. Pour la retrouver :

Accédez à l'onglet Téléchargements et activez Téléchargements pour vous. Choisissez la quantité de contenu que vous souhaitez télécharger sur votre appareil (1 Go, 3 Go ou 5 Go) et cliquez sur Activer. Plus vous autorisez d'espace, plus Netflix téléchargera de recommandations pour vous.

