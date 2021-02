CleanMyMac s'offre un nouveau design et les Mac M1

Il y a 3 heures

Alban Martin

1

L'application CleanMyMac X, un utilitaire permettant de nettoyer et d'optimiser son ordinateur Apple, vient de recevoir une mise à jour importante. Après le support de macOS 11 Big Sur en fin d'année dernière, voilà que l'outil est désormais optimisé pour les Mac M1. Mais ce n'est pas tout.

Publicité

CleanMyMac X se met à l'heure de Big Sur

CleanMyMac X déploie ce jeudi une prise en charge native pour les Mac sous architecture Apple Silicon et s'offre un tout nouveau look. Découvrons toutes les innovations massives qui accompagnent cette mise à jour.

Le support M1

Les chanceux qui ont pu mettre la main sur les nouveaux Mac avec M1 (Apple Silicon), vont pouvoir faire tourner CleanMyMac encore plus vite grâce au support natif qui permet un gain de 20% en moyenne. Mais au-delà du support, les développeurs en ont profité pour optimiser le code.

Un nouveau design

CleanMyMac X intègre également un nouveau look qui correspond parfaitement au style macOS Big Sur. Il s'agit tout simplement de la plus grande mise à jour visuelle de ces dernières années.



Avec un look moderne et épuré, CleanMyMac modifie de nombreux repères comme de nouvelles couleurs, des formes simplifiées, des détails inutiles supprimés ainsi que de nouveaux effets de transparence et d'animation. Enfin, une nouvelle icône complète le tout.

Publicité

D'autres améliorations

Dernier point, la détection du malware Silver Sparrow sur les Mac M1. Les utilisateurs peuvent détecter et supprimer la menace manuellement dans les versions gratuite et complète de CleanMyMac X.



Télécharger l'app gratuite CleanMyMac X