iPhone 12 : de légères faiblesses dans les ventes, mais les analystes restent optimistes

Il y a 3 heures

Julien Russo

Depuis le premier jour de sa commercialisation, l'iPhone 12 est un succès mondial, après une fin d'année de folie grâce à l'accélération de la production, les derniers smartphones d'Apple continuent à se vendre comme des petits pains. Cependant, si on compare la tendance actuelle à celle d'il y a quelques semaines, on remarque une petite baisse progressive de la demande, mais soyons rassuré, les iPhone 12 se vendent bien mieux que la précédente génération !

JP Morgan met à jour ses prévisions

Comme toutes les grandes entreprises du secteur, Apple a des hauts et des bas, si la firme de Cupertino enregistre des ventes records pour ses iPhone 12 qui intègrent pour la première fois un modem 5G, la tendance commence légère à s'inverser. En effet, les fêtes de fin d'année sont passées depuis plus d'un mois et demi et nous rentrons dans une période où les ventes commencent à diminuer pour trouver une certaine stabilité.

Pour la première fois depuis la disponibilité des iPhone 12, la banque d'investissement JP Morgan a décidé de revoir à la baisse son estimation des expéditions des iPhone 2021. En effet, celle-ci voyait 236 millions d'unités en début d'année, aujourd'hui elle n'en voit que 230 millions !



Samik Chatterjee l'analyste à l'origine de ce "rafraichissement" de la situation affirme qu'Apple est en train de connaitre une petite baisse dans les expéditions des iPhone 12, cependant c'est très loin d'être alarmant puisque selon ses propos, le dernier smartphone d'Apple se vend 13% mieux que les iPhone 11 sur la même période l'année dernière.

La question qu'on pourrait maintenant se poser c'est... d'où vient cette faiblesse dans les ventes d'iPhone ?

Chatterjee explique que la réponse pourrait se trouver du côté de la Chine, depuis quelques semaines la demande serait en baisse suite à une légère perte d'intérêt vis-à-vis des iPhone 12. Il faut dire que là-bas, la concurrence est très agressive et Apple évolue dans un pays qui est très "patriotique" dans ses achats. Pour de nombreux Chinois, Apple passe après les entreprises locales comme Xiaomi ou encore Huawei. Une "mode" que n'arrive pas à changer le géant californien, comme aucune autre marque dans le monde !



Au-delà de cette baisse des prévisions, l'analyste affirme également que l'arrêt de production de l'iPhone 12 mini pourrait avoir lieu dès le deuxième trimestre de cette année, Chatterjee réitère ses déclarations qui affirment que la plus petite version est un échec dans les ventes, elle serait en ce moment dans l'ombre des modèles "Pro".



Source