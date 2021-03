T1 2021 : l'iPhone 12 va générer une augmentation de 50% de ventes de smartphones

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

On n'a plus de doutes sur le succès de l'iPhone 12, et plus particulièrement de l'iPhone 12 Pro (et de sa version Max), depuis quelques mois. Il faut dire qu'en proposant enfin la 5G, nombreux sont les utilisateurs à avoir migré vers cette version pour pouvoir profiter de la nouvelle norme.



Selon un nouveau rapport provenant de nos confrères de chez Digitimes, le smartphone à la Pomme pour provoquer 60 millions de ventes uniquement sur le premier trimestre 2021. Pour faire simple, l'iPhone 12 Pro pourrait faire grimper les expéditions de 50%.

L'iPhone 12 Pro a la cote au premier trimestre 2021

Ainsi, Digitimes Research évoque la popularité de l'iPhone 12 Pro :

Les expéditions mondiales de smartphones devraient augmenter de près de 50% sur un an pour atteindre 340 millions d'unités au premier trimestre 2021, grâce aux ventes robustes d'iPhone 12 Pro et d'iPhone Pro Max d'Apple ainsi qu'à une augmentation des livraisons des marques chinoises.

Les expéditions d'iPhone d'Apple devraient totaliser plus de 60 millions d'unités, contre 90 millions le trimestre passé. Digitimes estime qu'Apple sera en tête des ventes sur les six derniers mois, expédiant plus de 150 millions d'iPhones, soit 38% de plus que l'an passé.



Un bien beau succès !



