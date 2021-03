BFMTV arrive sur Twitch dès ce soir

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

3

Depuis sa création, Twitch a toujours été l'endroit où se retrouvent les gamers du monde entier pour partager leurs passions des jeux vidéos. Cependant, depuis plusieurs années on remarque une nouvelle tendance qui est très loin de l'univers gaming. De nombreuses chaines s'ouvrent avec différentes thématiques, il y a celles qui diffusent des streams de cuisines, de sports, des meetings politiques ou encore des émissions d'actualité. BFMTV a annoncé aujourd'hui son intention de rejoindre la famille Twitch pour y streamer de façon régulière des reportages et grands rendez-vous.

Publicité

BFMTV arrive sur Twitch

C'est une nouvelle aventure qui commence pour la première chaîne d'information de France. Pour capter un public plus jeune, BFMTV a décidé d'aller sur leur propre terrain (Twitch) et d'y diffuser de façon régulière des débats, reportages et questions/réponses.

Dans un communiqué de presse, le groupe explique que l'approche sera plus basé sur des contenus interactifs qu'un simple flux vidéo.

BFMTV commence la diffusion dès ce soir 18h avec une émission spéciale où la cheffe du service Santé de la chaine va répondre aux questions des utilisateurs Twitch sur la pandémie Covid-19. Pour participer, rien de plus simple, il vous faudra juste réagir dans le chat du stream !

Dans les programmes qui suivront, vous retrouverez le 11 mars à 21h "Face à BFM" avec la participation Matthieu Croissandeau et le journaliste Fabien Randrianarisoa. L'invité de l'émission sera la Présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. Là aussi, l'interaction avec la communauté Twitch sera maximale et vous pourrez échanger avec les personnes présentes sur le plateau. Le communiqué informe que tous les prochains numéros de "Face à BFM" seront diffusés sur Twitch.



Le journaliste Cédric Faiche qu'on retrouve lors de la matinale "Première Édition" tôt le matin sur BFM TV, va régulièrement interagir avec la communauté sur la chaine Twitch. Pour ce rendez-vous, il ne s'agira pas de partager des actualités, mais plutôt de faire vivre aux utilisateurs du service de streaming le quotidien d'un reporter de terrain. Une merveilleuse idée pour voir les coulisses d'une intervention en direct à la TV quand on est à l'extérieur.



BFMTV est l'une des rares chaines d'informations qui multiplie sa présence sur les réseaux sociaux pour se rapprocher de ses téléspectateurs. Vous pouvez également retrouver BFMTV sur Facebook, Twitter, Snapchat et TikTok. La chaine Twitch est disponible et atteint déjà 2,5K de followers !

Publicité







Télécharger l'app gratuite BFMTV - Première sur l’info