L'ECG de l'Apple Watch obtient l'approbation en Australie

Quelques années en arrière, Apple surprenait son petit monde en dévoilant sa nouvelle Apple Watch Series 4 qui comportait alors une fonctionnalité inédite : l'ECG. Ainsi, la montre connectée était capable d'aller encore plus loin dans le domaine de la santé en devenant un électrocardiogramme portable.



Seulement, la fonctionnalité n'était disponible qu'aux États-Unis au lancement, forçant les autres pays à valider cette dernière pour ainsi la proposer aux utilisateurs. Aujourd'hui, c'est au tour de l'Australie d'obtenir l'approbation réglementaire.

C'est en 2018 que la Pomme avait dévoilé l'Apple Watch Series 4 qui embarquait alors la fonction ECG : depuis, l'application a réussi à sauver des vies en détectant des anomalies. Il est donc normal de voir d'autres pays faire en sorte de donner leurs approbations pour la venue de cette dernière.



L'Australie est probablement le prochain à en bénéficier puisque, comme l'a repéré pour la première fois par 8-Bit, la Therapeutic Goods Administration (TGA) du gouvernement australien a approuvé hier la fonction ECG dans le pays.

L'application ECG est une application médicale mobile exclusivement logicielle destinée à être utilisée avec l'Apple Watch pour créer, enregistrer, stocker, transférer et afficher un électrocardiogramme (ECG) monocanal similaire à un ECG Lead I. L'application détermine la présence d'une fibrillation auriculaire (FA) ou d'un rythme sinusal sur une forme d'onde classifiable. L'application ECG n'est pas recommandée pour les utilisateurs souffrant d'autres arythmies connues.



L'application est destinée à une utilisation en vente libre (OTC). Les données affichées par l'application ECG sont destinées à un usage informatif uniquement. L'utilisateur n'a pas l'intention d'interpréter ou de prendre des mesures cliniques en fonction de la sortie de l'appareil sans consulter un professionnel de la santé qualifié. La forme d'onde ECG est destinée à compléter la classification du rythme dans le but de distinguer la FA du rythme sinusal normal et n'est pas destinée à remplacer les méthodes traditionnelles de diagnostic ou de traitement. L'application ECG n'est pas conçue pour être utilisée par des personnes de moins de 22 ans.