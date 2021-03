Google Chrome imite la politique de confidentialité du suivi des publicités de Safari

Il y a du nouveau du côté de Google Chrome puisque le navigateur web du géant américain semble vouloir suivre l'exemple donné par Apple avec sa politique de confidentialité du suivi des publicités récemment mises en place, notamment sur Safari. Ainsi, on apprend que les futures versions de celui-ci cesseront de prendre en charge les cookies de suivi des publicités.



Une annonce qui risque de faire beaucoup de bruit puisque Google va également mettre en place des fonctionnalités de confidentialité dans le navigateur similaires à iOS 14.

David Temkin, directeur de la gestion des produits chez Google, a ainsi évoqué ces changements à venir dans un article sur le blog officiel de la firme :

Si la publicité numérique n'évolue pas pour répondre aux préoccupations croissantes des gens concernant leur vie privée et la façon dont leur identité personnelle est utilisée, nous risquons l'avenir du Web gratuit et ouvert.



Aujourd'hui, nous expliquons qu'une fois les cookies tiers supprimés, nous ne créerons pas d'autres identifiants pour suivre les individus lorsqu'ils naviguent sur le Web, et nous ne les utiliserons pas non plus dans nos produits.