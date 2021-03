La pénurie de puces électroniques devrait continuer jusqu'en 2022

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Cet adage prend malheureusement tout son sens en ce moment dans le monde de la technologie car la pénurie des puces électroniques, au combien importantes, impacte énormément de secteurs qui pourraient perdre des millions voire des milliards d'euros dans les mois à venir.

Une pénurie jusqu'en 2022 ?

C'est une réalité dont les personnes concernées nous ont fait part il y a quelques semaines, oui il y a bel et bien une pénurie de puces électroniques plus grave que prévu. Nous connaissons les problèmes que rencontrent Sony et Microsoft avec les consoles next-gen mais ce secteur est loin d'être le seul impacté. L'automobile électronique, l'électroménager ou encore les smartphones font partie des secteurs qui risquent de se retrouver en difficulté financière pour cause d'incapacité de production.

Malheureusement, ce problème majeur devrait durer plus longtemps que prévu et c'est James Yang, président d'Innolux Corporation (société taiwanaise qui produit des écrans) qui nous donne son sentiment sur le sujet. D'après lui, le goulot d'étranglement, autrement dit le moment le plus difficile à surmonter pourrait durer jusqu'au premier semestre 2022 soit encore un an. Pire encore, le secteur des écrans/dalles pourrait lui aussi subir une pénurie, ce qui compliquerait d'autant plus la chose.

L’approvisionnement des fonderies se fait en flux très tendu. La capacité de conditionnement et d’essai des puces est également limitée. Le goulot d’étranglement de l’approvisionnement en puces pourrait encore rester sans solution au cours du premier semestre 2022.

La situation est très tendue car maintenant que tout le monde est en attente, les sociétés qui livrent ce genre de composants procèdent par ordre d'importance. Pour faire simple, un fabricant de smartphone va commander 10 fois plus de puces que les fabricants de consoles ce qui va logiquement inciter les sociétés concernées à livrer ceux qui commandent le plus en premier. Un secteur moins important comme celui des consoles justement se retrouve dernier sur la file d'attente ce qui augmente considérablement le temps de production et donc l'attente des consommateurs.



Entre les problèmes de stocks, les milliards perdus et l'attente des consommateurs, cette situation inédite fera malheureusement date dans l'histoire de la technologie.



