TousAntiCovid : le code QR pour se rendre au restaurant bientôt testé

Il y a 2 heures

Alexandre Godard

3

Cela avait été évoqué il y a quelque temps, c'est désormais officiel, le code QR va débarquer pour une poignée de testeurs au sein de l'application TousAntiCovid. Le but de cette démarche sera de pouvoir rouvrir tous les lieux publics fermés actuellement.

Publicité

Bientôt l'arrivée du code QR pour se rendre dans un lieu public ?

Cela fait bientôt cinq longs mois que les restaurants, les salles de sport, les musées, les cinémas... sont fermés à cause de la pandémie. C'est une situation plus que catastrophique qui est malheureusement liée au nombre de cas positifs journaliers beaucoup trop élevé. La tendance devrait s'inverser le jour où énormément de Français seront vaccinés mais comme ce n'est pas encore pour tout de suite, il va bien falloir trouver une solution alternative pour vivre en communauté.



Certains pays comme Israël ont décidé de créer un passeport vaccinal qui vous permet de vous rendre dans des lieux publics en prouvant que vous êtes vaccinés. Cette idée ne plaît pas sur notre territoire francophone et voilà pourquoi récemment, le Président Emmanuel Macron a "validé" l'idée de créer un code QR sur l'application TousAntiCovid qui permettrait au cas où vous êtes cas contact ou positif au Covid de vous retrouver et de vous alerter.

Les choses avancent dans ce sens car comme le relaye Le Parisien, un tout premier test grandeur nature va être réalisé sur les restaurants réservés aux routiers. Il sera appliqué pour les emplacements intérieurs et non extérieurs (terrasses...). Pour les personnes qui ne disposent pas d'un smartphone, le format "papier" qui avait été brièvement mis en place au mois d'octobre fera son retour et devrait être beaucoup plus efficace en ce qui concerne la transmission de l'information.



Il y a bien évidemment encore énormément de points sur lesquels il faut travailler pour que le système soit efficace et pérenne dans le temps mais, quoi qu'il en soit, cela semble être la solution envisagée par l'État. De votre côté, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous auriez préféré un passeport vaccinal ou alors si cette mise en place du code QR vous semble adéquate et plus égalitaire.