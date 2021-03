Les nouvelles applications : DoMarks, Fretboard Learning, Hand Music

Voici une application qui fait essentiellement un jeu d'apprendre à jouer de la guitare. Il vous aide à apprendre le manche, à entraîner votre oreille musicale, à apprendre les gammes et à pratiquer plus de 500 accords. Vous pourrez essayer des choses gratuitement, mais la plupart des fonctionnalités sont couvertes par un abonnement mensuel.

Hand Music (App, iPhone, v1.0, 3 Mo, iOS 14.0, Rihab Mehboob)

Hand Music utilise la caméra frontale de votre iPhone pour transformer même les plus inexpérimentés d'entre nous en un musicien.



Pour commencer, placez simplement votre main au-dessus d'un bloc de couleur à l'écran pour l'entendre jouer. De là, vous pouvez créer des enchaînements et même enregistrer la mélodie à la fin avant de la partager à vos amis. Les animations ainsi que les petits retours haptiques sur chaque bloc dynamique rendent l'application vivante et addictive.



Même si vous n'êtes pas un virtuose, vous allez pouvoir vous amuser en un rien de temps. Et si vous êtes mal-voyant, le développeur Rihab Mehboob a également prévu la prise en charge de VoiceOver afin "d'expliquer" l'interface.

Télécharger Hand Music à 3,49 €