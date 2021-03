Wilov : l'assurance auto intelligente élue "Coup de Coeur" sur App Store

Voici le coup de cœur de l'App Store français, Wilov. Cette application devrait vous faire économiser quelques centaines d'euros si vous n'utilisez pas votre voiture quotidiennement. Explications.

L'assurance auto moderne sur iPhone

Nous vous en parlions ce week-end, Tim Cook a accordé une interview française et en a profité pour vanter l'innovation et la créativité dans de multiples domaines des apps françaises disponibles sur l'App Store. Parmi les apps les plus reconnues, il y en a une qui se nomme Wilov.



Récemment nommée "Coup de Coeur" de l'App Store français, cette application iOS a pour objectif de proposer des assurances auto qui ont la particularité d'ajuster le prix en fonction de l'utilisation de votre voiture. Vous l'aurez compris, là où une assurance "classique" vous propose un prix fixe quelle que soit votre utilisation du véhicule, Wilov cherche à vous offrir l'assurance adaptée à vos besoins.

Pierre Stanislas, CEO et cofondateur de Wilov.com se dit honoré par cette distinction :

Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés comme "Coup de cœur" des éditeurs par les équipes de l'App Store français. C'est une formidable reconnaissance de la valeur de notre produit dans un marché dominé par les acteurs traditionnels de l'assurance, et cela nous a permis de nous développer très rapidement. Nous avons ainsi embauché neuf Community managers supplémentaires en 2020.

Après avoir vu l'apparition de certaines applications qui cherchent à assurer vos objets quand vous le souhaitez, voilà que Wilov se lance dans le marché de l'assurance automobile qui a bien besoin d'un petit coup de fraîcheur. Si vous êtes actuellement à la recherche d'une assurance auto, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur l'application Wilov qui promet d'obtenir un tarif en 2 min, et de souscrire en moins de 10 min. C'est un peu le pendant de l'assurance habitation Luko.

Cela nous rappelle d'ailleurs qu'en quelques années, nous avons énormément évolué au niveau de la liberté laissée au client dans le domaine des abonnements et des assurances. La plupart des abonnements (mobile, console, services de streaming...) sont maintenant sans engagement et les assurances commencent à s'y mettre également ou du moins essayent de s'ajuster en fonction du moment où l'on en a besoin ou non.

