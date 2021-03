Rumeur : un nouvel iPad Pro avec un port Thunderbolt dès avril ?

Hier à 23:43 (Màj hier à 23:45)

Julien Russo

Depuis plusieurs jours nous n'arrêtons pas d'entendre parler de la prochaine génération d'iPad Pro. Si les rumeurs insistent autant, c'est parce que nous sommes proches du lancement de la future tablette haut de gamme d'Apple. De nouvelles informations viennent de tomber et elles sont assez surprenantes !

L'iPad Pro avec un port Thunderbolt

Selon le récent rapport de Bloomberg, Apple devrait annoncer et commercialiser une nouvelle génération d'iPad Pro, dès le mois prochain. Le média possède plusieurs sources qui assurent que tous les indicateurs sont au vert pour un lancement imminent.

Plusieurs informations viennent s'ajouter à tout ce que l'on a appris ces derniers jours, le rapport explique que l'iPad Pro ne sera pas le seul renouvellement dans la gamme "tablette" d'Apple. Le géant californien devrait également renouveler en 2021 : l'iPad mini et l'iPad d'entrée de gamme.



Apple proposerait de nouvelles fonctionnalités ajoutant des arguments supplémentaires pour promouvoir ses deux iPad. Bloomberg indique ne pas avoir de date pour la disponibilité, mais ça sera à coup sûr avant 2022 !

Il n'est pas impossible qu'Apple vise la période des fêtes de fin d'année.



Pour revenir sur l'iPad Pro qui ne devrait plus tarder, celui-ci sera doté d'un port Thunderbolt, exactement le même que sur les derniers MacBook avec le processeur Apple Silicon.

Pour rappel un port Thunderbolt permet ces avantages :

Une rapidité d'échange des données (c'est le port le plus rapide), la vitesse monte jusqu'à 40 Gbit/s sur le Thunderbolt 3

La possibilité de chaîner des périphériques (jusqu'à 6 par port)

L'absence de sollicitation du processeur de l'appareil (contrairement à l'USB)

Le rapport déclare : "Lors des tests, les nouveaux iPad Pro ont utilisé un connecteur Thunderbolt, le même port que sur les derniers Mac avec processeurs Apple personnalisés. Le port ne nécessite pas de nouveaux chargeurs, mais il permettrait une connectivité avec des moniteurs externes, des disques durs et d'autres périphériques supplémentaires. Il est également plus rapide de synchroniser les données que la technologie USB-C utilisée dans les modèles actuels".

Au-delà de ce grand changement (qui est une première dans l'histoire de l'iPad), Bloomberg explique aussi que les performances de l'iPad Pro seront nettement améliorées grâce à la dernière génération de processeur.

Niveau design, ça va être un copier/coller de l'iPad Pro actuellement disponible, il sera impossible de faire une différence visuelle. En ce qui concerne les tailles, on retrouvera toujours du 11 et 12,9 pouces.

La technologie adoptée pour l'écran sera du MiniLED, mais Apple a réservé cette nouveauté exclusivement pour le modèle avec l'écran le plus grand.

Des changements également sur l'iPad d'entrée de gamme et l'iPad mini

Le rapport détaille aussi les modifications que vont connaitre les deux autres iPad qui sont attendus pour 2021. L'iPad d'entrée de gamme aurait fait une petite cure d'amincissement, il sera plus léger et plus mince.

Pour l'iPad mini, la taille de l'écran devrait évoluer, elle sera légèrement plus grande que les 7,9 pouces actuels. La nouvelle taille n'est pas précisée, mais d'après certaines rumeurs, l'iPad mini pourrait passer à 8,4 pouces avec des bords moins épais.