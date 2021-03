Albums : la nouvelle app façon Instagram signée Taïg Khris

Il y a 43 min

Medhi Naitmazi

Les fans d'Instagram et autres réseaux sociaux photos vont certainement être attentifs à cette nouveauté du créateur de onoff. Après les numéros virtuels sur un seul iPhone, Taïg Khris s'attaque aux réseaux sociaux avec un service de partage de photos sécurisé nommé Albums.



Nous vous partageons l'information en première mondiale !

Albums : le nouveau service de partage de photos

Taïg Khris lance officiellement le service Albums, un nouveau réseau social made in Europe pour partager ses photos et vidéos en haute définition, facilement, avec ses amis et sa famille.

La plupart de nos photos et vidéos restent sur nos smartphones et ne sont jamais vues par personne. Parce qu’elles sont trop privées, nous ne voulons pas les mettre en ligne et les applications de messagerie n’ont pas une navigation ergonomique pour le partage de photos et vidéos. Albums répond à cette envie de partage et de protection. Mon ambition est de créer l’application de référence pour partager nos photos et vidéos tout en protégeant nos données personnelles. Je lance Albums pour préserver la vie privée de millions de personnes et leur donner les outils appropriés pour enfin partager et contrôler les milliers de photos et vidéos qu’ils créent au quotidien.

Face aux GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) et BATX (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi), l’Europe, et spécialement la France, a besoin de créer des champions numériques, notamment dans le domaine des réseaux sociaux et de la communication entre personnes. En tant que membre de la France Digitale et partant de ce constat, Taïg Khris entend sortir de l'emprise de ces grandes puissances qui contrôlent l'immense majorité des données des internautes avec sa nouvelle application nommée Albums.



Voici le pitch de l'app qui est en test depuis plus d'un an et qui a été soutenu par des personnalités comme Frédéric Mazzella (fondateur de BlaBlaCar), Sébastien Chabal, Laurent Koscielny ou encore Olivier Giroud :

Donnez un accès collaboratif à vos amis et laissez-les publier des photos et des vidéos dans vos albums. Ils pourront également voir qui d'autre a accès à ses albums et commenter tout le contenu.

Un réseau social sécurisé

Il s'agit donc d'un réseau social basé sur la photo qui mise avant tout sur le contrôle et la sécurité. De fait, Albums travaille sur un chiffrage de bout en bout afin de sécuriser totalement vos photos et vidéos. Personne ne pourra voir vos médias sans votre autorisation et votre clé de cryptage unique, même pas l'équipe Albums. La clé en question peut être stockée sur iCloud ou Google Cloud ou stockée uniquement sur votre appareil et protégée par un mot de passe.



Concernant la qualité des médias, Albums promet que vos photos et vidéos ne seront pas altérées et qu'il est possible de stocker jusqu'à 30 téraoctets dans l'application mobile Albums. On notera également que les captures d'écran sont bloquées par Albums, là encore pour une question de sécurité.

Nous avons l’ambition chez Albums de créer une des applications de photos et vidéos les plus sécurisées au monde, tout en offrant une grande simplicité et une très belle expérience utilisateur. Il y a aujourd’hui plusieurs apps de messagerie sécurisées disponibles mais pas pour la gestion des photos et vidéos. Et quand la sécurité est au rendez-vous, c’est souvent au détriment de la navigation. C’est pour toutes ces raisons que nous mettons autant d’attention sur l’UX/UI et avons démarré un processus d’agrément auprès de l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information). Nous voulons être certains que la sécurité de notre app n’est pas qu’un argument marketing mais correspond bien aux exigences d’organismes experts en sécurité comme l’ANSSI. Ce processus prendra plusieurs mois mais une fois validé, nous proposerons l’une des apps les plus sécurisées au monde pour la photo et la vidéo.

Comment ça marche ?

Concrètement, l’application Albums permet le partage de photos et vidéos avec ses proches grâce à une interface fluide et simple, et à des options de partage avancées. L’utilisateur peut inviter ses amis à collaborer à un album commun afin que chacun y publie ses photos et vidéos, découvre qui sont les autres membres, et interagisse via des likes ou des commentaires. C'est également la fonctionnalité idéale pour les familles qui font ce genre de choses sur Facebook ou même WhatsApp mais de manière plus artisanale.

Mais l’application va plus loin et propose un contrôle plus fin avec des albums en lecture seule, des albums cachés, etc. Après avoir constitué un album, c'est à l'utilisateur de choisir qui est autorisé ou non, soit manuellement en sélectionnant chaque utilisateur, soit via un QR code à partager. Afin de garder un maximum de contrôle sur ses partages, il est même possible de limiter l’accès à un album dans le temps - 5 minutes, 1 heure, ou plus par exemple… Ou bien de limiter le nombre d’accès, par exemple à 10 connexions.



Concernant l'inscription, c'est très rapide. On rentre un numéro de téléphone, on valide avec un code SMS puis on renseigne une photo de profil et un nom.

Enfin, comme dans tout bon réseau social, un chat permet de communiquer gratuitement entre utilisateurs avec un onglet dédié qui ressemble évidemment à ce qu'on trouve sur iMessage par exemple.



Voilà donc une nouvelle app à tester d'urgence pour celles et ceux qui s'envoient des photos et vidéos à longueur de journée, d'autant que le service est 100% gratuit. Une limite payante étant prévue pour plus tard.

