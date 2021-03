Newzik : numérisez vos partitions de musique papier sur iPhone

Il y a 2 heures

Alexandre Godard

Réagir

Si vous en avez marre de vous perdre dans vos partitions de musique, Newzik est là pour vous. Cette application permet d'enregistrer toutes vos créations papiers au format numérique et ainsi les emmener n'importe où avec vous. Une app "coup de coeur" de l'App Store français.

Sauvegardez vos créations musicales dans le cloud avec l'iPhone ou l'iPad

Nous vivons dans un monde où tout est de plus en plus numérique et ou le papier se fait de plus en plus rare. Même dans certains domaines où l'on pensait que la version papier resterait majoritaire encore pas mal de temps, cela commence à bouger. C'est le cas des notes de partition des musiciens. Cela fait des centaines d'années que les notes sont écritessur papier, mais Newzik est là pour vous faire passer à l'étape suivante.



Newzik va simplifier la vie des musiciens modernes ! Grâce à cette application, vous allez pouvoir enregistrer sur le cloud toutes vos notes de partitions papiers que vous possédez à la maison dans votre iPhone/iPad. Il vous sera possible de créer et trier votre propre bibliothèque (playlists) mais également de les partager avec les membres du monde entier. Comme dans énormément d'autres domaines, finies les feuilles qui volent dans tous les sens et qui ne sont jamais triées.

Newzik travaille en partenariat avec des orchestres et des écoles de musique renommées pour améliorer régulièrement son service et peut même se targuer d'avoir fait partie du programme d'accompagnement d'Apple à STATION F.



Aurélia Azoulay-Guetta, Directrice Générale et cofondatrice de Newzik a déclaré :

Grâce à notre passage au sein du programme d’Apple à STATION F, nous avons affiné notre modèle économique et avons grandement bénéficié de l'expertise de l'équipe locale de l’App Store. Ce programme nous a non seulement permis de dialoguer avec des experts bienveillants, mais aussi de mieux comprendre ce que les utilisateurs recherchent et comment améliorer notre app en conséquence.

Pour être tout à fait transparent avec vous, je ne suis pas le plus grand musicien qu'il soit. Par conséquent j'invite les musiciens amateurs et aguerris à tester l'application et s'ils le souhaitent, nous faire un retour dans les commentaires sur ses fonctionnalités et sa praticité au quotidien. Mais notre collègue Alban qui touche un peu au piano semble très satisfait de sa découverte.



