Facebook : 1,3 milliard de faux comptes ont été désactivés fin 2020

Depuis de nombreuses années, Facebook est l'un des réseaux sociaux les plus touchés par les faux comptes. Le groupe de Mark Zuckerberg a annoncé via un communiqué prendre des mesures plus strictes à l'encontre des profils qui ne sont créés qu'avec un seul objectif : déstabiliser le bon fonctionnement de Facebook.

Le combat contre les faux comptes ne fait que commencer

Entre octobre et décembre 2020, Facebook a demandé à ses équipes de modérations d'amplifier les efforts autour de la désactivation de faux comptes.

On vient d'apprendre qu'au total, il y a eu 1,3 milliard de suspensions en seulement un trimestre, ce qui est absolument énorme, surtout quand on sait que Facebook possédait 2,8 milliards de profils fin 2020.

Que ça soit des particuliers ou des entreprises, des dizaines de millions de faux comptes sont créés chaque année avec un but bien précis. Certains vont avoir pour mission de propager de fausses informations lors d'élections présidentielles et d'autres vont liker des milliers de pages pour des entreprises qui vendent des likes.



Le problème, c'est que tout cela va à l'encontre des règles du réseau social. Pour Facebook, cette situation a assez duré et il n'est plus question de baisser les yeux face à ce genre de pratique qui empire au fil du temps.

Guy Rosen, le vice-président de l'intégrité, explique :

Nous adoptons une ligne dure contre cette activité et bloquons des millions de faux comptes chaque jour, la plupart au moment de la création. Entre octobre et décembre 2020, nous en avons désactivé plus de 1,3 milliard. Nous enquêtons et ensiluons également les opérations secrètes d'influence étrangère et nationale qui reposent sur de faux comptes.

Facebook révèle aussi quelque chose de surprenant dans son communiqué, l'entreprise aurait construit un groupe de 80 personnes indépendantes pour vérifier des faits en plus de 60 langues.

Ce groupe reçoit plusieurs requêtes par semaine et ils doivent juger si cela est vrai ou faux, si une des personnes affirme que cela est une fausse information, une étiquette d'avertissement apparaîtra sur la publication et un ralentissement immédiat de sa portée sera mis en place.

Nous savons que lorsqu'un écran d'avertissement est placé sur un message, 95 % du temps, les gens ne cliquent pas pour l'afficher. Nous en informons également la personne qui l'a publié et nous réduisons la distribution des pages, des groupes et des domaines qui partagent à plusieurs reprises de la désinformation.

Il est également annoncé que la lutte contre la désinformation passe aussi par des soutiens externes, les utilisateurs Facebook peuvent être redirigés vers des informations fiables provenant d'experts de confiance.

Le réseau social admet également qu'un grand nombre de personnes pensent que Facebook a un intérêt financier à ignorer les fausses informations, Rosen affirme que cela est bien évidemment complètement faux. Selon lui, toutes les mesures prises jusqu'ici démontrent bien que Facebook ne laisse pas la désinformation polluer le fil d'actualité des utilisateurs.



La désactivation des faux comptes est une étape parmi tant d'autres, il faut dire que suspendre 1,3 milliard de profils n'est pas rien. Le groupe de Mark Zuckerberg compte bien continuer à utiliser la recherche, les équipes et les technologies qui permettront de réduire jusqu'à faire disparaitre les "fake news".

