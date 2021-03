Hue Sentiment : changez les couleurs en fonction de votre humeur

Alexandre Godard

Hue Sentiment est une nouvelle application créée par un développeur visiblement fan des ampoules Philips Hue. L'objectif ici est d'indiquer votre humeur du moment à l'application pour qu'elle se charge elle-même de régler et choisir la couleur appropriée.

Hue Sentiment for Philips Hue : une app utilitaire pour la maison connectée

Si tout comme moi vous êtes un adepte des produits luminaires Philips et plus particulièrement des ampoules Philips Hue, cette application peut potentiellement vous intéresser. À l'heure actuelle, il existe plusieurs façons pour diriger ses ampoules connectées Philips. Il est possible d'utiliser la voix via Siri, l'interrupteur connecté, l'application Maison ou encore l'application Hue.



Celle-ci est super pratique et intuitive avec plusieurs fonctions complètes mais cela n'empêche pas certains développeurs de proposer leurs propres idées. C'est justement le cas Rihab Mehboob avec l'application Hue Sentiment. Grâce à cette app, vous allez pouvoir modifier la couleur et donc l'ambiance dans votre maison à travers votre humeur, vos sentiments. Pour faire simple, il suffit de renter un mot sur l'application et elle se charge de modifier la couleur et la puissance de luminosité adéquate.



Positive, négative et neutre sont les trois choix proposés par l'application qui se chargera d'adapter les couleurs par la suite. Il est bien évidemment possible de configurer et choisir laquelle de vos ampoules vous souhaitez utiliser pour ne pas modifier l'ambiance dans toutes les pièces. Vendu au prix de 2.29 €, cette application n'est simplement pas disponible en français.

