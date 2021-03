Le navigateur Opera Touch devient Opera sur iPhone et iPad

Une mise à jour majeure arrive aujourd'hui pour le navigateur Opera Touch sur iOS. Outre le renommage de l'app qui a été rebaptisée tout simplement "Opera", la dernière version comprend une toute nouvelle interface utilisateur raffinée qui s'appuie sur un socle déjà solide fait de confidentialité, de vitesse et d'une expérience à une main.



Par le biais d'un communiqué de presse, la société explique que le nouvel Opera pour iOS introduit une interface utilisateur moderne, tout en conservant son design minimaliste et les fonctionnalités puissantes que les utilisateurs d'Apple adorent, comme une expérience de navigation privée, sûre, rapide et d'une seule main. La firme se vante d'ailleurs d'avoir 3 millions d'utilisateurs actifs par mois.

Des éléments de conception tels que l'arrière-plan, les ombres, et autres ont été supprimés pour moderniser l'ensemble :

La refonte de l'interface utilisateur d'Opera dévoile également un design plus net et plus plat qui donne au navigateur une apparence plus raffinée qu'auparavant. Le nouveau look remplace le motif de fond diagonal, initialement introduit dans Opera Touch, par des surfaces planes et en supprimant les ombres sur les bulles et autres éléments. De nouvelles icônes ont été ajoutées dans la barre inférieure et le bouton Action rapide.